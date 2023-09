Que el trabajo ha sido arduo y los problemas hallados, heredados en la administración anterior, han sido muchísimos, aseguró la noche de este 31 de agosto el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez; quien a través de un video colgado en sus redes sociales, rindió su tercer y último informe respecto a cómo heredó el Municipio.

"Como se los detallé en el primer informe, recibimos un Municipio con apenas 10.2 millones de dólares en caja y obligaciones por más de 500 millones de dólares. Las deudas llevaron a la paralización de más de 70 obras a lo largo y ancho de la ciudad, perjudicando la vida cotidiana de todos ustedes. El equipo caminero de la ciudad estaba prácticamente en condiciones de chatarra, acumulando polvo y lodo en los patios del Cabildo. Por eso la ciudad se repletó de baches porque sencillamente no había como taparlos", precisó en los primeros minutos del comunicado.

A decir de Álvarez, los mercados asimismo funcionaban nada más que como elefantes blancos, con "miles de puestos vacíos"; los centros de abastos no tenían un adecuado manejo de los alimentos, lo que "era un atentado a la salud pública".

"Por recomendación de la dirección de Gestión de Riesgos tuvimos que cerrar con tristeza Guayarte", aseguró; al hacer hincapié en que este espacio, que surgió con el fin de concentrar arte en la ciudad, terminó siendo un peligro para la ciudad y el medio ambiente.

Desde julio pasado, hay locales cerrados en Guayarte. Christian Vinueza

Que en el holding municipal, como desveló ya en el segundo informe, recordó, encontraron trabajadores que ganaban sueldo sin trabajar. "Que eran pipones", repitió.

En este tercer informe, el primer edil se refirió también a otro tema que ha sido cuestionado por la ciudadanía, el estado en el que se encuentran las áreas verdes de Guayaquil. "Todos nuestros árboles estaban siendo devorados por la cochinilla ante la indolencia de las autoridades anteriores....", sentenció; al hacer énfasis en que alrededor de 500 samanes están en estado de infestación grave.

"Proyectos emblemáticos de la anterior administración anterior, como la ciclovía y Bienestar animal, fracasaron. Encontramos una dirección totalmente desorganizada, con animales rescatados en total abandono e instalaciones desaseadas", agregó.

Sobre este último tema, la actual directora de Bienestar Animal, Eliana Molineros, precisamente la semana anterior, como publicó EXPRESO, detalló que el Escuadrón Esparta había fracasado. Aseguró que de los 18 canes que integraban el programa, apenas 8 estaban aptos para disuadir al hampa.

“Para que esta iniciativa realmente funcione, se necesita de una mayor inversión sobre todo para hacer bien la selección genética de los perros de trabajo, que es algo sumamente costoso. Además, se necesita invertir en las adecuaciones físicas de los espacios en donde deberían permanecer. Este tipo de canes no deberían estar mezclados con los perros rescatados.... El trato que requieren para monitorear su salud y alimentación en razón del desgaste físico en el que incurren debe ser especializado, y nada de eso se cumplió a cabalidad”, detalló entonces Molineros, veterinaria que impulsó la creación de la Fundación Proyecto Sacha, que se dedica a la rehabilitación de la fauna silvestre de Guayaquil y gran parte de la provincia del Guayas; y tachó de fallido el proyecto. Que falló y faltó planificación, aseguró.

En el audiovisual de esta noche, Álvarez aseguró que los canes rescatados en el Centro de Bienestar Animal no eran monitoreados, lo que generó la muerte de tres cachorros; y que de igual manera hallaron 85 gatos que vivían en hacinamiento en un refugio.

En el informe, al igual que en la Sesión de Concejo de este 30 de agosto, Álvarez se refirió a las irregularidades halladas en el caso de las vallas publicitarias; que ha generado una serie de cuestionamientos y críticas ciudadanas.

"Apenas el 5 % de las vallas tenía permiso, lo que representa un perjuicio millonario para las arcas municipales, lo que sabe ya la Contraloría. Así fue la cruda realidad de cómo encontramos al Municipio...", dijo; previo a difundir otro video en el que enumeró las cifras. Entre ellas, las del parque automotor municipal en la que están operativas apenas el 35 % de las unidades, que hoy "duermen el sueño eterno en el Centro Técnico Municipal".

La falta de planificación que hubo con las ciclovías fue otro de los puntos que trató. Archivo

Ciclovías En el informe hizo hincapié en que solo 20 kilómetros de los 100 prometidos en la administración anterior se construyeron.

En la Fiscalía reposan 7 casos que están en investigación previa, de los cuales 6 son por peculado y uno por la desaparición de 453 cajas del archivo pasivo, informó el Cabildo mediante el video.

En esta ocasión, Álvarez se refirió a la forma en cómo se habían manejado las fundaciones, al que calificó de desprolijo.

"Hemos encontrado un manejo desprolijo de estas empresas, donde no había planificación. Por ejemplo, una Empresa Pública de Turismo cuyos eventos se adjudicaban siempre a los mismos. De 341 procesos subidos al portal de Compras Públicas, el 79 %, es decir 12,9 millones de dólares, fueron adjudicados por selección directa. Hasta prometieron premios que nunca se entregaron, como el famoso concurso de monigotes, que hasta hoy nos vienes a cobrar. Esta Empresa tenía asignado un presupuesto de 4.8 millones de dólares, pero en caja solo se halló 480.000 dólares, más cuentas por cobrar por más de 1.5 millones de dólares que impactan directamente a las cuentas de la entidad", mencionó.

Los promesas que incumplió Emapag con temas como el alcantarillado que darían a Pascuales y las demoras en las plantas de tratamientos; así como las obras incumplidas que heredó de la Autoridad Aeroportuaria fueron otros tema a los que se refirió.

"De la Autoridad Aeroportuaria heredamos 11 obras contratadas por 25 millones de dólares, algunas de ellas con problemas de diseño y conceptualización. Encontramos obras tan mal planificadas que ni siquiera se habían coordinado con las direcciones pertinentes, lo que derivó a que se desarrollen proyectos sobre terrenos donde no se había concluido el proceso de expropiación...", detalló Álvarez.

Al término del video el alcalde del Puerto Principal, que prometió a partir de ahora "nunca más" referirse al pasado, habló de los problemas de regeneración urbana y que presentaron espacios públicos, como las piscinas municipales. Otro tema que, como publicó este Diario la semana anterior obligó que las que estaban en funcionamiento permanecieran repletas de familias.

"Se hallaron 7 obras que debieron ser entregadas en 2022 e inicios de 2023, pero que aún no concluyen, así como otros 6 proyectos de regeneración urbana y el Proyecto Bicentenario de la Independencia y Llama Eterna... Cinco de los 17 parques acuáticos, de igual manera, no funcionaban porque la anterior administración no renovó los contratos de mantenimiento, lo que privó a las familias de estos espacios de entretenimiento. Todo esto evidencia la negligencia y olvido que hubo, y cuyo escenario cambiará", aseguró.

