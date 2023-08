Sumergida en una emergencia ambiental no declarada, como consecuencia de la aparición de la cochinilla que surgió durante la pandemia de la COVID-19, por la desatención en el arbolado, Guayaquil observa ahora con estupor las secuelas de ese abandono en varias zonas de la ciudad. Esto, en medio de una deuda millonaria en ese sector y que gesta hasta el reclamo de trabajadores externos, quienes anuncian dejar esa labor por falta de pago.

El pasado 14 de agosto de 2023, un grupo de obreros que forma parte de ese contingente que hace limpieza y poda de áreas verdes de varias zonas de la urbe porteña, se concentró en los exteriores del Municipio de Guayaquil para averiguar qué está pasando ante la falta de pago de tres meses de sus sueldos básicos y otros beneficios de ley.

“No aguantamos más, ya no damos para más”, expuso Carlos Medina, quien se mostró contrariado con ese retraso de pagos, que afecta la economía de su hogar y de compañeros que prestan su servicio para la empresa Daxcom S.A., contratista del Municipio y desde donde les aseguraron que ya están al día con la compañía. “Pero a nosotros nos dicen que no les pagan”, refirió otro de los trabajadores, quienes ya piensan buscar otro trabajo.

El grupo, según indicó, labora en diferentes sectores como:la calle Venezuela, Portete, Puente de la A, Entrada de la 8, el centro de la ciudad, Sauces, donde brindan mantenimiento de las áreas verdes, las cuales podrían quedar desatendidas en caso de que no cancelen sus sueldos.

Plantón. Trabajadores externos que brindan mantenimiento a áreas verdes de la ciudad se reunieron en los exteriores del Municipio para indagar qué está pasando con el pago de sus sueldos. CARLOS KLINGER

EXPRESO intentó contactarse con la empresa mencionada, pero el número de celular que consta en el portal de información de la Superintendencia de Compañías no corresponde a dicha compañía, según aseguró la persona que atendió la llamada. De igual manera se enviaron pedidos de información a los dos correos electrónicos que aparecen en el mismo portal, pero hasta el cierre de esta edición no se recibieron respuestas.

Este Diario también buscó la respuesta municipal. Jorge Viteri, director de Compras Públicas; y Adrián Zambrano, director de Ambiente y Preservación de Áreas Verdes, informaron que al mes de mayo de este año, el Municipio de Guayaquil registra deudas pendientes de pago de planillas ejecutadas desde enero, debido al mal manejo de los fondos públicos de la administración anterior, sumado al déficit presupuestario que encontraron.

“A la fecha hemos venido cancelando varias planillas por el mantenimiento de áreas verdes de la ciudad. Y, actualmente se están revisando las planillas pendientes de los proveedores, para proceder con los pagos de conformidad a los procesos que deben seguirse y a la verificación de los servicios prestados”, respondió el Municipio al recordar que la actual administración encontró deudas heredadas en todas las direcciones, incluyendo la Dirección de Ambiente y Preservación de Áreas Verdes. “En este sentido dicha dirección tiene un arrastre de deuda de $ 2’900.000,00 los cuales se han venido cumpliendo de forma ordenada y según los procesos que se determina previo al pago de cada servicio recibido”.

La actual administración encontró deudas heredadas en todas las direcciones de la Municipalidad, incluyendo áreas verdes...

Municipio de Guayaquil

Según indicaron, en la actualidad existen contratos de mantenimiento agronómico en determinados sectores de la ciudad con la empresa Daxcom S.A., los cuales se suscribieron en la administración pasada. “Actualmente se viene cumpliendo con el pago de las planillas que tenían pendiente desde el mes de enero y, las restantes se están revisando de conformidad a los procesos que deben seguirse y a la verificación de los servicios prestados”, aseguró el Cabildo.

Añadió que existen seis contratos públicos externos de servicio de mantenimiento agronómico que fueron adjudicados en la anterior administración, que exigen un número mínimo de personas, dependiendo del sector o área.

Plan. Desde el Municipio se trabaja, además, en el desarrollo de un plan para reforzar la estrategia contra la cochinilla. Alex Lima

Para lo que resta del presente año, la actual administración municipal aprobó un presupuesto que corresponde a la Subdirección de Mantenimiento y Preservación de Áreas Verdes de 5’700.000,00 dólares, que cubren el servicio de mantenimiento agronómico de alrededor de 3.122 áreas verdes en la ciudad, que son atendidas a través de administración directa y contratos públicos externos de servicio de mantenimiento;divididas en parques, avenidas, reguladores de tráficos, jardineras, etc., y que incluyen el control fitosanitario de la cochinilla, lo que ha afectado el arbolado, especialmente de la zona norte de la urbe.

El Cabildo detalla que la Dirección de Ambiente cuenta con un equipo humano de 197 funcionarios donde constan 20 profesionales (jefes y supervisores), y 177 operativos (conductores, obreros, podadores, etc.) que se desplazan por toda la ciudad cumpliendo un cronograma de labores diarias dando mantenimiento y control de esas áreas verdes.