El 8 de mayo las altas temperaturas llegaron a oscilar entre los 31 y 34 grados centígrados, pero la percepción térmica que indicaban las aplicaciones de clima, fue de hasta lo 37 grados, siendo ayer uno de los días más calurosos que se han registrado en lo que va de la temporada, según Boris Malavé, técnico del Inamhi.

Malavé explica que esta situación se debe al calentamiento en las costas ecuatorianas, lo que ha contribuido en la humedad y altas temperaturas que se han percibido.

Este 9 de mayo, fue la misma sensación, un calor abrasador que pese a las negras nubes que indican, al parecer ciudadano, que se acerca la lluvia. Los guayaquileños están 'acalorados' por la temperatura que de acuerdo a las aplicaciones climáticas, se encuentra en los 29 grados.

Ante esta situación, los habitantes del Puerto Principal insisten en que la colocación de árboles que puedan resguardar al guayaquileño, es una necesidad inmediata que necesita ser resuelta.

"Ahora que Cynthia se va y no cumplió como debía, hasta fue cortando más árboles, ojalá Aquiles cumpla ahora que llega su hora de ser el alcalde", dice Daniel Moreno, habitante de la ciudadela 9 de Octubre, quien todos los días recorre cerca de 8 kilómetros desde su hogar a su trabajo, pero que en el trayecto evidencia la falta de vegetación suficiente para proteger del sol.

La ciudadanía señala no aguantar otra ola de color similar a la registrada este 8 de mayo, no si no se da espacios naturales que permita su resguardo.