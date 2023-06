El parque Centenario sigue sin rescate

Es uno de los emblemas de la ciudad, donde se rinde homenaje a los próceres de la Independencia de Guayaquil, pero la falta de mantenimiento no solo ha provocado que el parque Centenario pierda su esplendor, sino que siga tomado por consumidores de sustancias, personas en situación de calle y sirva hasta para parqueo de motorizados.

Un escenario que se observa en el parque más insigne de la ciudad, ubicado sobre la avenida 9 de Octubre, entre las calles 1 de Mayo, Vélez, Pedro Moncayo y Lorenzo de Garaicoa, y que EXPRESO lo ha venido contando en reiteradas ocasiones; además de ser parte de uno de los temas que se trató en el concurso de ideas ‘Rescate de la avenida 9 de Octubre y Casco Comercial’.

Un parque, cuya Columna a los Próceres sirvió como inspiración para la imagen de la Alcaldía Ciudadana de Guayaquil, presidida por el alcalde Aquiles Álvarez, pero que aún sigue afectado por problemas como el consumo de drogas, la prostitución y la baja turística. En los alrededores es evidente el abandono en que ha caído la alameda. “Se ve mucho descuido dentro, mucha inseguridad. (...) gente que está vendiendo drogas y toda esas situaciones. Esto ya no es el parque emblemático como debería ser, porque no existe una seguridad, de tal manera que el ciudadano se sienta seguro de estar aquí”, dice Javier Briones, gestor de Participación Ciudadana de Asambleas Comunitarias, quien asegura que como organización enviaron un oficio a la anterior administración municipal sobre el tema, pero no tuvo la acogida que esperaba.

Frente a eso: ¿qué planes de recuperación, mantenimiento y reactivación turística tiene la Alcaldía Ciudadana de Guayaquil para el parque Centenario? ¿Qué medidas de seguridad contemplan para evitar la presencia de consumidores de drogas y personas en situación de calle, que se apoderan de ese espacio emblemático de la ciudad?, fueron las inquietudes que EXPRESO envió al Cabildo para conocer si tienen un plan de acción que permita recuperar al Centenario en el menor tiempo posible. Hasta el cierre de esta edición no llegaron respuestas.

Briones considera que hay que poner “manos fuertes” para recuperar no solo ese parque sino todos los de la ciudad, para recobrar el turismo en esas áreas. “Es el Gobierno Autónomo (Municipio) el que debe estar haciendo algo para visualizar lo que está en el entorno. Incluir a los municipales en la parte de la seguridad ciudadana para tener un buen aspecto. Se necesita una redada policial para que salgan todos esos malandrines que hay aquí, que no son justamente ecuatorianos y están haciendo lo que les da la gana y no tienen respeto”, propone Briones.

Durante un recorrido realizado por un equipo de este Diario, se pudo constatar el deterioro en varios tramos del piso externo que también estaba sucio, con adoquines salidos o dañados, las puertas o cerramiento metálico corroído, así como parte de las jardineras exteriores deterioradas y caídas.

También, es evidente la falta de mantenimiento de la Fuente de los Leones, ubicada por el lado de la calle Vélez, que además está con agua estancada, contaminada. De ese mismo lado del parque, sus aceras están tomadas por los denominados ‘sobadores’, vendedores y taxistas informales y deliveries que hacen base, en esa parte de la calle Vélez. Incluso, algunos toman las aceras para parquear o transitar en moto sobre ellas.

Entre el ir y venir de quienes utilizan el parque solo como paso, Patricia, una turista de nacionalidad alemana, decidió detenerse un rato para captar una imagen de la Columna de los Próceres. “The park is beautiful (el parque es hermoso)”, reconoce a pesar de la condición en que se encuentra el monumento, con maleza crecida en una de las estatuas, que están también llenas de moho y excremento de pájaros. Además de existir grietas en una de sus bases y la falta de limpieza de los nombres de los padres de la Patria, algunos de los cuales no se distinguen.

Algunas luminarias del parque están dañadas y, por ende, no hay iluminación a varios sectores del parque. EXPRESO

“He venido como dos veces al parque, ahora no sé las condiciones en que esté por dentro, por lo que no puedo emitir comentarios; sin embargo, hace como dos años me paseé y estaba muy bonito”, recuerda Beatriz Rivas, ciudadana venezolana, quien considera que un parque emblema de una ciudad “debe estar en buenas condiciones y debe dársele el uso que corresponde;o sea, nada de vendedores... tiene un valor histórico y debe estar muy bien cuidado y hacerse actividades turísticas, recreativas y culturales que mantengan la cultura de Guayaquil”.

La ecuatoriana Melany Cajas tiene la esperanza de que “las cosas cambien”, pero como ciudadana pide a la nueva autoridad municipal que “meta mano” en el parque. “Vemos muchos vendedores ambulantes, no se pueda caminar seguro, necesitamos más guardianía. Sé que con la nueva administración hay esperanza que se tome en cuenta este parque”, confía.

Al interior del parque existen grupos de personas consumiendo sustancias, lo que aleja a quienes buscan visitarlo. EXPRESO