Orlando Bloom revela su dura dieta y pérdida de peso extrema para The Cut

Orlando Bloom perdió 14 kilos y sufrió ansiedad y hambre extrema para interpretar El Boxeador en The Cut. Aquí los detalles

El actor británico Orlando Bloom está dando mucho de qué hablar por su transformación física para el papel de El Boxeador en la película The Cut.

El estreno de The Cut está a la vuelta de la esquina, pero Orlando Bloom ya ha acaparado titulares con una confesión que mezcla disciplina extrema, desgaste físico y un toque de locura creativa. El actor británico, de 48 años, debió someterse a un duro régimen para meterse en el papel de El Boxeador.

De hecho, perdió 14 kilos en solo tres meses para representar al pugilista retirado que busca redención, todo mientras atravesaba un momento personal agitado: su ruptura definitiva con Katy Perry tras nueve años juntos, y de estos seis de compromiso, en una boda que nunca llegó.

Una transformación física al límite

Bloom, conocido por sus papeles en Piratas del Caribe y El Señor de los Anillos, explicó a la revista People que el papel exigía un cambio radical.

Bajo la dirección de Sean Ellis, el actor interpretará a El Boxeador, un hombre que se somete a un entrenamiento implacable y a una dieta rígida para volver a competir. La pérdida de peso fue monitoreada por el nutricionista Phillip Goglia, con controles semanales y análisis de sangre.

Restricción de agua y pensamientos obsesivos

Si la dieta de atún y pepino no era suficiente tortura, Bloom también tuvo que reducir drásticamente su consumo de agua para las escenas finales.

El resultado: pensamientos obsesivos con la comida, sueños gastronómicos y un hambre que le impedía dormir. “La paranoia y la ansiedad por la falta de sueño eran muy reales y perturbadoras. ¡No se puede dormir con hambre!”, confesó.

Un reto mental tanto como físico

Más allá del cambio físico, Bloom admite que el verdadero desafío fue mental. El hambre constante, la fatiga y la presión de mantenerse dentro de los parámetros del papel generaron un desgaste psicológico inesperado.

“Me entusiasmaba el desafío", recuerda ahora. Pero también agrega que no esperaba "lo difícil que sería mantener la disciplina sin quebrarme”.

Un verano de rupturas y eventos sociales

La metamorfosis de Bloom coincidió con el anuncio de su separación de Katy Perry, con quien comparte una hija de cinco años, Daisy. Muchos aseguran que aquello aumentó todavía más la presión.

Aun así, el actor no se recluyó: fue visto en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia y compartió en redes un controvertido tratamiento para “eliminar microplásticos y químicos tóxicos” de su cuerpo, sin respaldo científico pero con su entusiasmo intacto.

El mensaje detrás de The Cut

Estrenada en el Festival de Toronto 2024 y con llegada a salas el 5 de septiembre, The Cut es, según Bloom, una historia sobre las batallas internas que todos enfrentamos.

“Es sobre luchar contra nuestros demonios y encontrar la autoaceptación”, resumió. Una declaración que, a la luz de su esfuerzo para el papel, cobra un peso muy personal.

