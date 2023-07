Así permanece la vía afectada en Cumbres Bajas de Los Ceibos. El agua se malgasta a causa de un daño no reparado.

Los habitantes de Cumbres Bajas de Los Ceibos, la ciudadela aledaña a Las Cumbres, nuevamente alzan la voz para denunciar la falta de atención por parte de Interagua. Durante años, la queja se ha dado por la falta de respuestas por parte del consorcio y Emapag para construir el ducto cajón que le urge a la zanja que atraviesa el vecindario; pero esta vez, se centra en el daño de una tubería, desde donde el agua sale a borbotones desde el 3 de julio pasado.

Según denuncia el residente Iván Cuesta, quien envió a esta Redacción fotografías y un video en el que se evidencia la magnitud del daño, en repetidas ocasiones durante estos tres días ha solicitado soporte y atención a Interagua, sin obtener una respuesta favorable.

#ATENCIÓN | Vecinos de Cumbres Bajas de Los Ceibos denuncian que Interagua no ha priorizado el daño que sufrió una tubería. Desde el lunes anterior, el agua se está desperdiciando, inundado casas y calles. Exigen al consorcio atender el tema. pic.twitter.com/3Udh1Cd60X — Diario Expreso (@Expresoec) July 5, 2023

"Este problema empezó a las 21:00 del 3 de julio, al día siguiente me dijeron que en el transcurso del día vendría el personal de Interagua; pasado el mediodía me notificaron, al igual que a otros vecinos, que vendrían... Y sí, vinieron pasadas las 15:00, pero a tomar fotografías. Nada más. Me comentaron que vendrían en la noche del 4 de julio, pero ha amanecido y el problema sigue. La situación es grave. Gravísima", denunció Cuesta; quien tras hacer otra llamada este 5 de julio recibió como respuesta que Interagua requiere de un permiso municipal para poder atender el reclamo.

"Se dan cuenta de eso. ¿Un permiso municipal? Así es como se trabaja y se hacen las cosas en la ciudad de Guayaquil... No les importa un carajo el desperdicio de agua y afectar a tanta gente. Lamentablemente así estamos", sentenció Cuesta, que exigió una respuesta inmediata.

A esta hora, en el lugar la ayuda no llega y las quejas por parte de la comunidad se incrementan.

Los patios de las viviendas han empezado a inundarse desde el pasado 3 de julilo. Cortesía de Iván Cuesta

En el lugar, de hecho, como se muestra en el video, no solo permanece inundada una de las viviendas, sino que el agua ha empezado a correr hacia la avenida principal, aledaña a la zanja.

Carolina Mercado, quien habita en Los Ceibos, lamenta que sus vecinos estén pasando por una situación así, aunque les alerta que es más común de lo que parece. "Ceibos y sus ciudadelas aledañas son maravillosas, la gente es linda; pero los servicios básicos son tan malos, tan obsoletos. Siempre se rompen las tuberías, el nivel del agua sube con cada lluvia, todo se atasca, se desbordan las alcantarillas e incluso el agua sale por la bañera y los lavabos. ¿Qué respuesta nos dan? Ninguna. Ni Interagua ni Emapag responden. Somos un cero a la izquierda para las entidades", señaló.