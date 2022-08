Luego de más de dos años de hacer públicas sus quejas, reunirse con personal de Interagua y Emapag sin obtener resultados, y entregar oficios al Cabildo reclamando acciones y pidiendo respuestas; finalmente ayer un representante municipal del departamento de Obras Públicas se reunió con los líderes de la ciudadela Cumbres Bajas de Los Ceibos, afectados por vivir junto a un canal de aguas lluvias que emana malos olores y es el refugio de roedores, culebras, insectos y maleza.

El canal de Cumbres Bajas de Los Ceibos infecta al barrio y lo pone en riesgo. Veinte años lleva la comunidad pidiendo ayuda sin suerte.



La tarde del pasado jueves, Gabriel Gómez, jefe de Proyectos Urbanos de Obras Públicas, hizo una inspección en la estructura, cuyas aguas permanecen incluso con moho; y reconoció que urge dar luz verde a un proyecto de regeneración; que podría implicar la construcción de un ducto cajón que pueda, a la vez, dar cabida a un parque.

Que es evidente el peligro que genera el lugar, señaló Gómez, al ver además cómo el suelo y las veredas que colindan con la obra están cediendo. “Es evidente que hay que hacer algo y lo vamos a hacer, por lo que la próxima semana realizaré una reunión con todas las entidades involucradas, entre ellas Interagua y Emapag, para fijar un presupuesto y ver de dónde sale el presupuesto, que es lo que habría que determinar, que tampoco es imposible”, señaló.

Residentes. Los moradores cuestionan que la obra del sector vecino no sea replicada. Archivo

Gómez, que en las próximas dos semanas se comprometió a informar a los residentes sobre el avance de la reunión, estima que la obra podría costar de $ 2 a $ 4 millones. Incluso menos, dijo, si solamente se hace un revestimiento al canal, aunque esta es una opción que rechazan los residentes, pues no quieren tener más cemento y ya, sino aprovechar que habrá un ducto y con él entonces un espacio para levantar un parque lineal, como lo hicieron sus vecinos de Las Cumbres (separados de ellos por apenas una reja).

“Allí todo es hermoso, tienen áreas verdes, un punto de encuentro y familiar. Y allí, al igual que acá, hay también un canal. Uno que ya nadie ve”, señaló la residente Raquel Chedraui.

Para moradores como Raúl Falquez e Iván Cuesta, que se haya logrado esta reunión ya es un gran paso, puesto que hasta entonces de parte de la Alcaldía no habían recibido más que indiferencia. Aún cuestionan que los concejales, frente a un problema que ya es público, no hayan pisado el vecindario. Que a nadie le importó si estaban o no en riesgo, coinciden. Ahora esperan que lo planteado se cumpla. Para ello prometen estar pendientes y ser los veedores de esa regeneración integral que al menos en dos décadas no ha llegado.