El Cabildo solicita, sin suerte, orden para allanar la casa donde se denuncia maltrato animal

"Actualmente nos encontramos con el fiscal en la Unidad de Flagrancia del Cuartel Modelo exigiendo que cumpla con su trabajo y se avance lo más rápido en la denuncia de un maltrato animal", publicó en sus redes sociales la noche de este 13 de marzo la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri; respecto al caso de los perros maltratados en una vivienda de Cumbres Bajas de Los Ceibos.

Que en dos oportunidades, el Cabildo ha ido a la Fiscalía a solicitar una orden de allanamiento, pero que en ambas oportunidades, ha sido negada, dijo. "El próximo lunes nos reuniremos con el juez Marcos Guerra para seguir presionando y lograr el rescate de estos 4 perros maltratados", precisó.

Cabe destacar que hasta ahora solo hemos recibido respuestas violentas del ciudadano responsable pero ¡no nos detendremos hasta hacer respetar el derecho de estos animales! — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) March 13, 2022

El pasado jueves, EXPRESO publicó una nota sobre la realidad de estos animales de compañía que presuntamente eran maltratados de forma brutal por su dueño. De acuerdo a los vecinos del sector hay videos de prueba en que se ve al dueño golpeando a las mascotas, a las que además “no alimenta”.

Es un muchacho agresivo , que igual de agresivo es con los animales. Amenaza con romper los vidrios de la camioneta, por eso es que su estrategia de ir a inspeccionar no funciona @CynthiaViteri6 , deben activar mecanismos penales https://t.co/bBlHaUU58p — Somos RA (@RescateAnimalEC) March 11, 2022

El pasado viernes, los miembros de la dirección de Bienestar Animal se acercaron al sitio para inspeccionarlo y analizar el caso, pero el dueño de los canes, como quedó registrado en un video, evitó que accediaran al domicilio, por lo que el personal señaló que entonces actuaría de manera legal. Según se observó en la imagen que luego fue viralizada, el propietario intentó alejar al personal municipal lanzándoles incluso agua con una manguera. Los vecinos aseguraron que las quejas se vienen reportando desde el 2019 y nadie hace nada.

Juan Carlos Hernández Enderica es un torturador de animales q goza de una impunidad muy sospechosa



¿Hasta cuando va a seguir insultando a cualquier autoridad q ha intentado detenerlo? @RescateAnimalEC @alcaldiagye @PoliciaEcuador @CJudicaturaEc pic.twitter.com/ag7Jtb5OFd — Silvia Buendía 💜 (@silvitabuendia) March 13, 2022

Frente a esta situación, ciudadanos como Andrea Pomaslo, quien habita en la ciudadela La Garzota, exhortan a que las autoridades no bajen los brazos frente a este tipo de maltrato. "No puedo creer que una persona pueda ser capaz de hacer lo que le da la gana, pese a tener al frente a una autoridad. ¿En realidad hace lo que le da la gana o se lo están permitiendo, señores?", cuestionó; al asegurar que, como ella, decenas de guayaquileños están pendientes del caso y no pararán hasta que los perros sean rescatados.

Sobre el allanamiento y el hecho de que la solicitud no sea concedida, la fundación Rescate Animal colgó en sus redes sociales documentos que indican cuando debe aplicarse la medida. Según el Código Orgánico Integral Penal COIP, es posible en casos de violencia contra la mujer o cualquier miembro del núcleo familiar, en los que entrarían los animales de compañia.

"En Ecuador los animales ya son sujetos de derecho, según la sentencia 810-20-EP de la Corte Constitucional. El COIP ampara a los animales de la fauna urbana y sanciona el maltrato animal en su artículo 250", defendió.