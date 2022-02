El punto de encuentro fue la avenida 9 de Octubre y Pedro Carbo, centro de Guayaquil. El motivo realizar un plantón para exigir que no se permita el maltrato a un animal y que quien cometa este delito sea sancionado con cárcel.

A este sitio acudieron el mediodía de este sábado 12 de febrero, aproximadamente 50 personas, quienes portando carteles, globos anaranjados e inclusos otros con sus mascotas, pedían que se capture al responsable del asesinato de Dólar, el perrito apuñalado hace más de una semana.

Los cartelones y globos tenían escritas leyendas como 'No al maltrato animal', 'Justicia por dólar' 'animal es el maltratado y bestia el que maltrata', 'un animal no puede defenderse, si tu estas disfrutando con el dolor y la tortura y te gusta ver como está sufriendo ese animal, entonces no eres un ser humano, sino un monstruo'.

La crueldad con la que fue asesinado el can dentro de una vivienda ubicada en las calles 30 y Venezuela fue registrado con un celular y luego viralizado en redes sociales. La persona que le quitó la vida sería su propio amo.

El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 250 establece una condena de 1 a 3 años a la persona que mate a un animal que forme parte de la fauna urbana.