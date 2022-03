En otras ocasiones, los canes han sido rescatados por el equipo. Esta vez, no se pudo. Por lo que la dependencia actuará de forma legal.

El pasado jueves, EXPRESO publicó una nota sobre los cuatro perros que presuntamente eran maltratados de forma brutal por su dueño en Cumbres Bajas, en Ceibos, al norte de Guayaquil.

De acuerdo a Andrea Artunduaga, vecina del sector y activista animal, hay videos de prueba en que se ve al dueño golpeando a las mascotas, a las que además “no alimenta”.

ATENTOS: El departamento de bienestar animal de la @alcaldiagye acudió a la Cdla. las Cumbres, norte de GYE, donde se registra maltrato permanente a un perrito. El dueño salió desafiante y no dejó hacer la inspección. El personal municipal procederá legalmente @teleamazonasec pic.twitter.com/3fScrN6KQR — Luis Antonio Ruiz (@luisantonio_r) March 11, 2022

El tema, que había sido notificado previamente a la Policía, no había sido resuelto. El individuo en cuestión, dijo, “se lo ha visto caminar desnudo por la calle por lo que la autoridad no ha podido hacer nada”, explicó. Ayer, que los miembros de la dirección de Bienestar Animal se acercaron al sitio para inspeccionarlo y analizar el caso, pasó algo similar. El dueño, como quedó registrado en un video, no logró que accediara al domicilio, por lo que el personal señaló que entonces actuaría de manera legal.

Según se observa en la imagen, el propietario intenta hasta alejar al personal municipal lanzándoles agua con una manguera.

Los vecinos hacen un exhorto al Cabildo para que dé solución definitiva a este problema. Aseguran que las quejas se vienen reportando desde el 2019 y nadie hace nada.

"No sé por qué demoran tanto en actuar, por qué les lanzan agua y se van. Aquí todos saben que los animales son maltratados. Ni la familia hace nada, ni las autoridades dicen algo. La Policía tampoco actúa. ¿Cómo es posible que una sola persona haga lo que le dé la gana y actúe según como quiere?", criticó Ana Lozano, habitante del sector.