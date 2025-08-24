El sector lechero realizó un encuentro para impulsar su producción

Un total de 22 pequeños y medianos productores de leche, de 11 organizaciones que integran a más de 650 ganaderos de la provincia y 4 industrias lácteas, participaron en el Primer Enlace Comercial de Leche realizado en la provincia de Cotopaxi, en el que también participó el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.

El objetivo del encuentro fue generar relaciones comerciales sostenibles que impulsen la producción, la calidad y la competitividad para fortalecer la cadena láctea y formalizar al sector, según menciona un comunicado de Producción.

Un encuentro que se da en un contexto de desabastecimiento de leche en el sector formal, provocado por factores climáticos que han afectado el rendimiento de los productores.

Como parte de los resultados de la reunión, se formalizó la venta de 35.000 litros diarios de leche cruda, lo que marca un avance significativo hacia la formalización del sector, según el Gobierno.

Entre de certificados

Como parte de las actividades se realizaron en el Encuentro, el Ministerio de Agricultura entregó certificados de buenas prácticas agropecuarias a asociaciones artesanales, lo que permitió colocar 70.000 litros adicionales en el mercado formal.

"Seguimos trabajando para consolidar alianzas público-privadas, mejorar la calidad de la leche, reactivar centros de acopio y abrir más oportunidades para nuestros productores", menciona el Gobierno en un comunicado sobre dicho evento.

