Extorsiones en restaurante de Pascuales: esto decían los papeles que dejó un sicario

En video quedó registrado el crimen de Verónica Ferigra Carabalí, quien trabajaba en un local de esta parroquia de Guayaquil

Instante en el que el sicario le disparó a la trabajadora de un chifa en Pascuales, un negocio que estaría siendo extorsionado.

Una mujer fue asesinada a tiros al interior de un chifa ubicado en la avenida 28 de Agosto, en la parroquia Pascuales, al norte de Guayaquil. El crimen ocurrió al mediodía de este domingo 28 de diciembre.

Según información preliminar de la Policía Nacional, el crimen estaría relacionado con presuntos actos de extorsión dirigidos contra el local de comida.

La víctima fue identificada como Verónica Ferigra Carabalí, de 36 años, quien laboraba en el establecimiento.

Una cámara de seguridad captó el momento del crimen. En las imágenes se observa a un joven vestido de negro que ingresa al negocio caminando con aparente tranquilidad. Posteriormente se acerca al mostrador, donde se encontraba la mujer, y le dispara en repetidas ocasiones.

Gravemente herida, la víctima intentó huir hacia el baño, pero falleció en minutos a causa de los impactos de bala.

Tras dispararle a la mujer, el sujeto dejó los papeles en una mesa y huyó sin problemas. CAPTURA DE VIDEO

¿Qué mensaje dejó el sicario?

En la grabación también se aprecia que el atacante colocó dos papeles sobre una mesa cercana al mostrador antes de abandonar el lugar.

Una fuente policial reveló que en los documentos habría mensajes amenazantes con la frase: “Copias (haces caso) o te mueres”, lo que refuerza la hipótesis de extorsión.

Este sector pertenece al distrito Pascuales, que registra 365 muertes violentas en este año, 143 más que en el mismo período de 2024.

La Zona 8, que comprende los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, acumula más de 3.003 crímenes violentos en el presente año.

