La planificación urbana de Daule: ¿un modelo a seguir o un desastre inminente?

Algunos apuntan a que es un peligro la eliminación progresiva de cerros. Otros lo ven como desarrollo urbanístico positivo

Algunos cerros ya se ven aplanados y empiezan las construcciones sobre ellos.

El acelerado crecimiento urbano de Daule, en particular en la parroquia La Aurora, se ha convertido en uno de los procesos de expansión más visibles de la última década en la provincia del Guayas

RELACIONADAS La Aurora crece con proyectos urbanísticos sin frenos y eliminando cerros de Daule

Lo que hasta hace pocos años eran extensiones rurales y zonas poco habitadas hoy alberga decenas de urbanizaciones, centros comerciales y nuevos polos de servicios que han dinamizado la economía local y atraído a miles de familias.

El debate: ¿un modelo a seguir o un desastre inminente?

Para un sector de la ciudadanía y del ámbito inmobiliario, este desarrollo representa un ejemplo de planificación orientada al progreso. Argumentan que la llegada de proyectos habitacionales y comerciales ha mejorado la infraestructura, ampliado la oferta laboral y elevado el valor del suelo, convirtiendo a La Aurora en una alternativa atractiva frente a Guayaquil.

Sin embargo, esta expansión no está exenta de críticas. Residentes y ambientalistas advierten que el crecimiento ha sido tan veloz que ha dejado serias dudas sobre su sostenibilidad. La principal preocupación gira en torno a la desaparición progresiva de cerros, áreas verdes y remanentes de bosque seco, ecosistemas clave para el equilibrio ambiental de la zona.

Hay cerros que ya fueron eliminados y hoy hay nuevos proyectos habitaciones, según denuncian residentes de La Aurora. CARLOS KLINGER

Opiniones divididas sobre la situación de La Aurora

Luis Fernando Galarza, habitante del sector, asegura haber sido testigo directo de este cambio drástico. “Las últimas etapas de Villa del Rey están donde antes había cerros. Hoy ya no son montañas naturales, sino montañas de casas, y lo más grave es que esto no se detiene”, afirma. Según su testimonio, incluso zonas utilizadas para actividades recreativas, como el trote o la escalada, han sido completamente aplanadas.

El Municipio de Daule limpia los viales de La Aurora tras publicación de EXPRESO Leer más

El reclamo ciudadano también apunta a la falta de claridad sobre los permisos otorgados para estas obras. Galarza recuerda que en 2012 presentó una denuncia ante el entonces Ministerio del Ambiente por deforestación masiva. En ese momento, se informó que las constructoras debían compensar el impacto ambiental mediante la cesión de más de 55 hectáreas como parte de su plan de manejo, un proceso que, según documentos oficiales posteriores, aún seguía “en trámite” una década después.

Desde el Gobierno central, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica ha señalado que los proyectos urbanísticos han ejecutado acciones de compensación, como la implementación de viveros forestales con más de 10.000 plantas nativas y el trasplante de alrededor de 2.500 árboles en áreas cercanas. Para las autoridades, estas medidas buscan mitigar los efectos de la intervención sobre el entorno natural.

Hay alteración de drenajes naturales, contaminación del aire, el suelo se vuelve frágil. Se está devastando la poca biodiversidad que hay. El Municipio y el Ministerio de Ambiente deben trabajar juntos, pero ya Xavier Salgado

​experto en medio ambiente

No obstante, especialistas consideran que estas acciones resultan insuficientes frente a la magnitud del impacto. Paúl Bolaños, experto en temas ambientales, sostiene que la eliminación de cerros y grandes extensiones de vegetación no puede compensarse con pequeños parques urbanos. “Son cientos de hectáreas de áreas verdes afectadas. Esto altera el hábitat de la fauna y explica por qué cada vez es más común ver animales desplazados en zonas urbanizadas”, advierte.

RELACIONADAS Los viales de La Aurora son ahora botaderos de basura

A estas inquietudes ambientales se suma un problema creciente de movilidad. El aumento de urbanizaciones y centros comerciales ha incrementado de forma notable el tráfico vehicular. Moradores como Camila Delgado temen que la situación empeore con la apertura de nuevos proyectos. “Hay más construcciones, pero las vías son las mismas. El colapso parece inevitable”, señala.

El debate, entonces, permanece abierto. Para unos, el crecimiento de Daule es un ejemplo de modernización y oportunidad; para otros, una advertencia de lo que ocurre cuando el desarrollo urbano avanza más rápido que la planificación ambiental y vial. La ausencia de respuestas oficiales del Municipio y de las autoridades ambientales no hace sino profundizar la incertidumbre sobre si este modelo será sostenible en el tiempo o si sus consecuencias terminarán por desbordar a la ciudad.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!