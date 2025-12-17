El Municipio de Daule limpia los viales de La Aurora tras publicación de EXPRESO

El Cabildo reaccionó al pedido de la ciudadanía y envió maquinaria pesada para remover los desechos de solares vacíos

Una semana después de la publicación de EXPRESO sobre los montículos de basura en viales de La Aurora y la avenida León Febres Cordero, el Municipio de Daule reaccionó.

En una publicación realizada este miércoles 17 de diciembre en Instagram, la Alcaldía mostró imágenes de una retroexcavadora y camiones recogiendo los desechos acumulados en solares vacíos de los viales 9 y 10 de La Aurora.

(Te puede interesar: Aguiñaga reacciona a denuncia de EXPRESO por basura en La Aurora: "¡No me ensucien!")

“Lamentablemente, aún hay ciudadanos que de forma irresponsable arrojan desechos de construcción y basura en la vía pública y en solares vacíos, afectando la convivencia y la imagen de nuestro sector”, señaló el Cabildo.

Agregó que ha articulado “acciones más firmes junto a varias instituciones” para reforzar los controles a los ciudadanos que depositan los desechos en esos tramos.

Un tramo de la vía a Salitre quedó bloqueado tras la caída de un contenedor Leer más

Basura en viales de La Aurora: Piden identificar puntos de acopio

Residentes de urbanizaciones como Villa Italia y La Rioja han señalado que, desde hace años, los viales 9 y 10 se han convertido en botaderos de basura, sobre todo de escombros de las construcciones que se realizan en zonas cercanas.

Tras la limpieza, la ciudadanía dio sugerencias al Cabildo sobre las acciones a tomar para que este espacio de La Aurora deje de ser un depósito de desechos.

RELACIONADAS Los viales de La Aurora son ahora botaderos de basura

“El siguiente paso es habilitar un par de puntos de acopio para desalojo en la zona y hacer campañas para que el público tenga conocimiento de los mismos”, expuso el ciudadano Francisco Torres.

La prefecta Marcela Aguiñaga fue la primera en reaccionar a la nota de EXPRESO. El jueves 11 de diciembre, horas después de la publicación, la funcionaria envió maquinaria para retirar los desechos de la avenida León Febres Cordero.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!