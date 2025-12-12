Un tramo de la vía a Salitre quedó bloqueado tras la caída de un contenedor

El accidente de tránsito se registró la mañana de este viernes 12 de diciembre en esa zona de Daule

Un contenedor se desprendió de una plataforma en movimiento en un redondel de la vía a Salitre, la mañana de este viernes 12 de diciembre.

Un accidente de tránsito se registró en la vía a Salitre, en Daule, la mañana de este viernes 12 de diciembre. Un contenedor se desprendió de una plataforma en movimiento mientras circulaba cerca de un redondel.

Según testigos, el conductor del tráiler hizo una mala maniobra que provocó que el contenedor se volcara sobre la calzada. Las llantas traseras del vehículo quedaron levantadas sobre parte del redondel.

(Te puede interesar: Aguiñaga reacciona a denuncia de EXPRESO por basura en La Aurora: "¡No me ensucien!")

Al momento del incidente no circulaba ningún otro vehículo cerca, por lo que no se registraron heridos ni daños adicionales. Sin embargo, el accidente generó un intenso tránsito vehicular en esa zona de la vía a Salitre.

Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) acudieron al sitio del siniestro para redireccionar el flujo de vehículos. Varios carriles de la vía fueron cerrados temporalmente durante el procedimiento de los uniformados.

#Guayas

Un conductor realizó una mala maniobra lo que provocó la caída de un contenedor en la vía a Salitre pic.twitter.com/rr5daFvM4W — Minuto & Medio (@MinMedio) December 12, 2025

Vía a Salitre: CTE hace 'mea culpa' y reconoce falta de agentes en la zona Leer más

Accidente en la vía a Salitre: Pedidos ciudadanos de mayor control a los vehículos pesados

El accidente del vehículo pesado generó reacciones por parte de la ciudad. En redes sociales se alzaron voces para pedir a las autoridades una mayor regulación a este tipo de automotores, cuyo paso es frecuente por la vía a Salitre.

"Contenedor en la vía a Salitre, pudo haber aplastado un vehículo liviano. Esto sucede casi a diario: vehículos pesados circulando en una zona donde hay escuelas, colegios poniendo en riesgo a todos. Urgente se regule su horario de tránsito después de las 9 pm", expuso la usuario Jen Díaz.

El miércoles 10 de diciembre se reportó un accidente similar en ese mismo sector de Daule, cuando un camión se volcó en dirección hacia Salitre. Aunque no hubo heridos, el hecho complicó la circulación vehicular durante varios minutos.

La ciudadanía insiste en que las autoridades deben mejorar los controles en esa vía, que a diario recibe a decenas de vehículos pesados, entre tráileres con contenedores y camiones.

Contenedor en la vía a Salitre, pudo haber aplastado un vehículo liviano. Esto sucede casi a diario: vehículos pesados circulando en una zona donde hay escuelas, colegios poniendo en riesgo a todos. Urgente se regule su horario de tránsito después de las 9 pm @marcelaguinaga pic.twitter.com/4HqHWl56VA — Jen Díaz (@JenDiaz84) December 12, 2025

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!