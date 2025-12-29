Brigitte Bardot: leyenda del cine y voz de los derechos animales, muere a los 91 años

Francia y el mundo despiden a Brigitte Bardot, ícono del cine, la libertad y la defensa de los animales

La Fundación Brigitte Bardot, legado de una estrella que dedicó su vida a proteger a los animales.

Brigitte Bardot, conocida en Francia por sus iniciales B.B., conquistó la pantalla francesa tras convertirse en uno de los rostros más influyentes de la revolución sexual en el cine europeo. Sus interpretaciones, en filmes como “Le Mépris” (El desprecio), dirigida por Jean-Luc Godard, marcaron una época.

Tras una carrera que incluyó casi 50 películas, anunció su retiro definitivo del cine en 1973, decisión que dio paso a una nueva etapa como activista y defensora de los derechos de los animales.

La legendaria actriz francesa falleció a los 91 años, según informó su fundación a un medio internacional este domingo 28 de diciembre. “La Fundación Brigitte Bardot rinde homenaje a la memoria de una mujer excepcional que lo dio todo y lo dejó todo por un mundo más respetuoso con los animales”, señaló el comunicado. “Su legado vive a través de las acciones y luchas que la Fundación continúa con la misma pasión y fidelidad a sus ideales”.

Ícono cultural y símbolo de libertad femenina

Bardot enamoró al público y desafió a las autoridades morales de las décadas de 1950 y 1960 con una sexualidad directa y sin concesiones, poco habitual para la época. Su imagen rompió moldes en una industria dominada por normas conservadoras y la convirtió en un fenómeno de taquilla en Estados Unidos, contribuyendo a que el cine europeo ganara espacio en el mercado norteamericano.

En un contexto en el que la censura de Hollywood limitaba incluso las conversaciones abiertas sobre el sexo, la presencia de Bardot resultó disruptiva. En 1961, la revista Life resumió su impacto cultural con una frase que marcó época: “En todas partes, las chicas caminan, se visten, se peinan como Bardot y desean ser almas libres como ella”.

Brigitte Bardot y la sexualidad como acto de rebeldía

Fue una de las primeras celebridades en abrir el debate público sobre la sexualidad femenina, incluso antes de figuras como Madonna. Brigitte Bardot cuestionó los modelos tradicionales del amor con una actitud frontal y desafiante. Vivió sus relaciones bajo sus propias reglas, sin pedir disculpas ni permiso por su conducta ni por su estilo de vida hedonista, en una época en la que el feminismo aún no se había consolidado como movimiento social.

Su impacto fue analizado desde la filosofía y la literatura. En 1959, la escritora francesa Simone de Beauvoir le dedicó un ensayo publicado en Esquire, titulado “Brigitte Bardot and the Lolita Syndrome”. Allí señaló: “En el juego del amor, ella es tan cazadora como presa. El hombre es un objeto para ella, igual que ella lo es para él, y eso es precisamente lo que hiere el orgullo masculino”. Con estas palabras, Beauvoir elevó a Bardot a la categoría de referente cultural y filosófico, al desafiar los roles de género dominantes.

Una estrella de cine con impacto más allá de la pantalla

El carisma de la actriz no pasó desapercibido. A lo largo de casi dos décadas, participó en más de 40 películas, entre ellas “And God Created Woman” (1956), “Le Mépris” (El desprecio, 1963) y “¡Viva María!” (1965), donde demostró su talento actoral y una presencia magnética frente a la cámara. Paralelamente, se consolidó como cantante popular en Francia durante los años sesenta, ampliando su influencia más allá del cine.

Bardot también dejó una huella profunda en la moda y la cultura pop. Su cabello rubio decolorado, largo y liso, junto con su preferencia por atuendos casuales y ajustados, la convirtieron en un ícono del estilo en la segunda mitad del siglo XX. Actrices como Jane Fonda y Julie Christie adoptaron su estética, mientras que modelos como Kate Moss y Claudia Schiffer replicaron décadas después su imagen sensual y deliberadamente desprolija.

Estilo Bardot: cabello rubio y atuendos ajustados que marcaron la moda del siglo XX. Foto: Flickr

De estrella de cine a activista animalista

A los 39 años, en 1973, Brigitte Bardot decidió dar un giro radical a su vida. Se alejó del ojo público, de las cámaras y de la industria del cine para dedicarse de lleno a una causa que consideró prioritaria: la defensa de los derechos de los animales.

“Di mi belleza y mi juventud a los hombres, y ahora doy mi sabiduría y mi experiencia, lo mejor de mí, a los animales”, declaró en 1987 durante una subasta de objetos personales organizada para recaudar fondos para la Fundación Brigitte Bardot, creada para promover el bienestar animal.

Su activismo alcanzó proyección internacional a finales de los años setenta, cuando lideró una campaña contra la caza de crías de foca en Canadá. Las imágenes de Bardot sosteniendo a un cachorro de foca recorrieron el mundo y atrajeron una intensa cobertura mediática, consolidándola como una de las figuras más visibles del movimiento animalista.

Sin embargo, la actriz rechazó siempre la idea de que su activismo respondiera a una estrategia de autopromoción. En 1994, declaró a un medio internacional: “Cuando dejé el cine, algunos dijeron que defendía a los animales para ganar publicidad. Pero si había una mujer que no necesitaba publicidad, esa era yo”. Bardot también cuestionó las críticas que le exigían volcar su atención en otras causas humanitarias, defendiendo su derecho a elegir su propio compromiso.

En 1973, Bardot dejó el cine para volcarse a la defensa de los animales. Instagram: @magridirceu

Para sostener su labor, vendió numerosos objetos personales, entre ellos un anillo de diamantes de su tercer esposo, Gunter Sachs, y cedió la propiedad de La Madrague, su emblemática casa frente al mar en Saint-Tropez, con el objetivo de financiar las actividades de su fundación.

No obstante, así como impuso sus propias reglas como estrella de cine, Bardot también se convirtió en una figura controvertida como activista. En Francia, fue condenada y multada en al menos cinco ocasiones por incitación al odio racial, a raíz de declaraciones dirigidas contra la comunidad musulmana, vinculadas principalmente a su rechazo a ciertos rituales islámicos que implican el sacrificio de animales, según informó la agencia Reuters.

En años recientes, volvió a ocupar titulares por sus posturas sin concesiones. En 2025, defendió públicamente a su excompañero de reparto Gérard Depardieu, acusado de agresión sexual, y reiteró críticas hacia denunciantes del movimiento #MeToo, lo que reavivó el debate sobre su figura pública y su legado.

Francia rinde homenaje a una de sus mayores leyendas culturales

La influencia de Brigitte Bardot en la moda, el arte y la cultura popular permanece vigente. Desde el icónico escote que lleva su nombre hasta las canciones que grabó junto a Serge Gainsbourg, su imagen continúa siendo un referente estético y creativo.

Este domingo 28 de diciembre, el mundo despidió a la legendaria actriz con homenajes que llegaron desde distintos ámbitos. Entre ellos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se pronunció públicamente para rendir tributo a una de las celebridades más influyentes de la historia cultural del país.

“Sus películas, su voz, su gloria deslumbrante, sus iniciales, sus penas, su pasión generosa por los animales y su rostro, que llegó a convertirse en Marianne, símbolo de la República, hicieron de Brigitte Bardot una mujer que encarnó una vida de libertad”, escribió Macron en la red social X. El mandatario añadió que la actriz representó “un brillo universal” y lamentó “la pérdida de una leyenda del siglo”.

Bardot deja un vacío profundo en el cine francés, pero también un legado perdurable que se extiende más allá de la pantalla, presente en cada refugio de animales y en cada causa que ayudó a sostener con convicción.

