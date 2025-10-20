Brigitte Bardot: alta médica y recuperación en Saint-Tropez tras su hospitalización

Brigitte Bardot, de 91 años, vuelve a casa luego de una intervención satisfactoria; su entorno pide respeto por su intimidad

Luego de una operación de la que se desconocen las causas, Brigitte Bardot ha regresado para recuperarse en su residencia ubicada al sur de Francia.

La noticia conmueve por el simbolismo: Brigitte Bardot, la actriz que encarnó la sensualidad y la rebeldía en el cine francés de los años 50 y 60, regresa a su refugio en la Costa Azul tras una breve hospitalización.

Según el comunicado de su equipo y la cobertura de la prensa europea, Bardot fue ingresada en el hospital privado Saint-Jean (Toulon) para someterse a una intervención quirúrgica que, pese a estar relacionada con una “enfermedad grave”, se desarrolló de forma satisfactoria. Desde allí se informó que la artista ya descansa en su domicilio y pide respeto por su intimidad.

Hospitalización en Toulon: qué se sabe del ingreso y la operación

Los medios locales y agencias internacionales apuntan que la estancia en Saint-Jean se extendió varias semanas y que la operación fue considerada “leve” por su entorno, aunque el diagnóstico global llevó a calificar su estado como preocupante en algún momento.

La información difundida por Var-Matin, periódico regional francés con base en Toulon, y recogida por agencias subraya la prudencia de la familia y del equipo médico a la hora de facilitar detalles clínicos, una decisión lógica dado que Bardot tiene 91 años y pertenece a un grupo etario que exige cuidados postoperatorios especialmente cautelosos.

Regreso a La Madrague: descanso y discreción en Saint-Tropez

Luego de recibir el alta, Brigitte Bardot vuelve a uno de los escenarios que mejor la representan: La Madrague, su casa en Saint-Tropez, y también La Garrigue, su residencia campestre donde cuida animales y se resguarda de la exposición pública.

Su equipo informó que “ahora descansa en su casa, no responderá a ninguna solicitud y agradece a todos que respeten su intimidad y tranquilidad”, un mensaje de gratitud que añade un tono de calma tras la alarma inicial.

La televisión francesa BFMTV y otros medios locales reproducen ese parte y subrayan el agradecimiento explícito de Bardot hacia el personal sanitario que la atendió.

El gesto de agradecimiento: médicos, personal y público

Más allá del alta, el comunicado destaca la intención de Bardot de “dar las gracias a todos los que se preocupan por su estado de salud y tranquilizarlos”, así como “agradecer al equipo quirúrgico y a todo el personal que ha velado por su recuperación”.

Ese agradecimiento público calma rumores, a la vez que humaniza a una figura que, aun siendo una leyenda del celuloide, hoy habla a través de gestos sencillos: reposo, silencio y reconocimiento a quienes la cuidan.

Un recorrido vital: de icono cinematográfico a defensora animal

Recordar la vida de Bardot es repasar la historia del cine y de la cultura popular del siglo XX. Con 45 películas y más de 70 canciones en dos décadas de carrera, su imagen que incluía pañuelo en la cabeza, vichy y actitud desenfadada marcó la moda y el imaginario colectivo.

Luego de su retiro en los años setenta, la intérprete volcó su energía a la defensa animal. Esa decisión la llevó a crear la Fundación Brigitte Bardot, que la vincula hoy tanto con la protección de especies como con la vida pausada en la Riviera.

Medios como El País de España y reportajes internacionales repasan ese tránsito de estrella a activista, en el que se destaca su papel como voz pública en causas que considera prioritarias.

Salud anterior y contextos recientes

No es la primera vez que la salud de Bardot preocupa a sus seguidores: en enero de 2023 fue hospitalizada por una insuficiencia respiratoria, un precedente repetido por la prensa al contextualizar el actual ingreso. Además, su edad obliga a la prudencia informativa.

Aun así, la aparición de su libro Mon BBcédaire en 2025 y su entrevista para BFMTV en mayo, donde confesó vivir “como una granjera” sin móvil ni ordenador, dibujan la figura de una mujer que, aun apartada del foco, conserva capacidad de autorrepresentación y un vínculo fuerte con su público.

Pero no dejó de levantar controversia. En esa misma entrevista aseguró estar en desacuerdo con el feminismo y el movimiento #MeToo, lo que generó un fuerte debate en los medios franceses

La salida del hospital de Bardot reúne una mezcla de nostalgia y alivio: su figura atraviesa generaciones y hoy suscita más respeto que escándalo. El interés mediático y el deseo de muchos admiradores por recibir noticias favorables explican la cobertura internacional de la hospitalización y la posterior recuperación doméstica.

