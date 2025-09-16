Robert Redford fallece a los 89 años: así fue su vida y la fortuna que deja

Desde 2018 se mantuvo alejado de los rodajes tras su participación en The Old Man and the Gun

Robert Redford murió este martes a los 89 años en su residencia de Utah. La noticia fue confirmada por The New York Times, que citó un comunicado emitido por la agencia de representación del actor. Según el texto, el deceso ocurrió mientras dormía, “en las montañas de Utah, lugar que amaba, y rodeado de sus seres queridos”.

La fortuna de Robert Redford

La trayectoria de Redford en el cine, que incluyó su labor como actor, director y productor, le permitió acumular una fortuna estimada en más de 200 millones de dólares, de acuerdo con reportes especializados en la industria del entretenimiento. Además de su trabajo en la pantalla, consolidó parte de su patrimonio a través de inversiones en bienes raíces y en el festival de cine independiente Sundance, que fundó en 1978 y que se convirtió en una plataforma para nuevos creadores.

Así fue su vida personal

En su vida personal, Redford contrajo matrimonio en dos ocasiones. Su primer enlace fue con Lola Van Wagenen, con quien permaneció casado hasta 1985 y tuvo cuatro hijos: Shauna, Amy, David y James. Posteriormente, en 2009 formalizó su relación con la artista alemana Sibylle Szaggars, con quien compartió proyectos vinculados a la naturaleza y la preservación ambiental.

En 2020 enfrentó la muerte de su hijo James, quien falleció a los 58 años. En ese momento, la portavoz de la familia, Cindy Berger, declaró: “Jamie era un hijo, esposo y padre cariñoso. Su legado perdura a través de sus hijos, su arte, su cine y su pasión por la conservación y el medioambiente”.

