Juliette Binoche presenta en San Sebastián su documental inspirado por Robert Redford

La actriz, artista y bailarina francesJuliette Binoche, también conocida como La Binoche, ​debutó este 2025 como directora en San Sebastián.​

Juliette Binoche, la icónica actriz francesa, sorprendió al mundo del cine al presentar en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián su primer documental como directora: In-I in-Motion.

La propuesta no solo marca su debut detrás de la cámara, sino que también revela su compromiso con la danza, el teatro y la expresión artística más íntima. El proyecto nació gracias al aliento de Robert Redford, quien tras ver el espectáculo teatral de Binoche y Akram Khan en Nueva York la animó a transformarlo en documental.

In-I in-Motion: la génesis de un documental de danza y teatro

El documental recorre la creación del espectáculo de 2007 de Binoche junto al coreógrafo británico Akram Khan, un proyecto que combinaba interpretación y danza. Binoche relató que Robert Redford se acercó a ella tras una función y le dijo: “Tienes que hacer una película con esta pieza”.

Esa frase fue el catalizador que impulsó la transformación de los archivos grabados por su hermana durante los ensayos en un documental de 2 horas y media que explora la intimidad y la pasión de la actriz por el arte.

La visión de Juliette Binoche sobre la creatividad y el arte

Binoche aseguró que el documental llega en un momento en que “el mundo necesita creadores”. La actriz destacó la importancia de la colaboración y la conexión espiritual.

Es por eso que, durante su intervención, afirmó: “Debemos entrar en nuestro lado creativo, encontrar áreas de lenguaje común y ser humildes”.

La obra se convierte así en un manifiesto sobre el poder del arte para comunicar y unir, más allá de la política o la economía global.

Aprender a bailar y superar obstáculos: un viaje personal

Durante la realización de In-I in-Motion, Binoche debió aprender a bailar profesionalmente, enfrentando desafíos físicos y emocionales.

“Atravesar dificultades forma parte del viaje; si no tienes obstáculos no puedes crecer”, afirmó.

La actriz también resaltó que la experiencia le permitió mostrarse sin máscaras, y revelar así su verdadero yo y su conexión profunda con la creación artística.

Un documental que fusiona arte, pasión y cine europeo

In-I in-Motion combina danza, teatro y documental, explorando la relación entre Binoche y Khan y la influencia de figuras inspiradoras como Robert Redford.

Además de reflejar la disciplina y el nivel de autoexigencia de la actriz, la película ofrece al público una mirada única al proceso creativo y a la magia del escenario transformada en cine. Y convierte a San Sebastián en una plataforma para producciones que van más allá de lo comercial.

