Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Diane Keaton fue una de las figuras más queridas del cine estadounidense.
Diane Keaton fue una de las figuras más queridas del cine estadounidense.RRSS

Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años: leyenda de Hollywood

La inolvidable actriz de El Padrino y Annie Hall falleció en California, dejando un legado eterno en la historia del cine

La industria del entretenimiento está de luto. Diane Keaton, una de las actrices más queridas, auténticas y reconocibles del cine estadounidense, falleció a los 79 años en California, según confirmó su familia al medio PEOPLE.

Aunque no se han revelado detalles sobre la causa de su muerte, sus seres queridos han pedido respeto y privacidad en este difícil momento. La noticia ha sacudido a fans y colegas, que hoy recuerdan su talento, carisma y estilo inconfundible.

Te invitamos a leer | La música que te gustaba de adolescente la recordarás hasta anciano, dice la ciencia

De Los Ángeles al estrellato: la historia de una actriz única

Nacida como Diane Hall en Los Ángeles en 1946, Diane adoptó el apellido de soltera de su madre (Keaton) para iniciar su carrera artística. Y desde sus primeros pasos en el cine, dejó claro que había llegado para romper moldes.

Su gran oportunidad llegó en 1972 con 'El Padrino', la aclamada cinta de Francis Ford Coppola, donde interpretó a Kay Adams, la pareja del personaje de Michael Corleone (Al Pacino). Su actuación marcó el inicio de una carrera imparable que cruzó décadas y generaciones.

RELACIONADAS

El Óscar y la consagración con Annie Hall

Cinco años después, en 1977, Diane Keaton se convirtió en una estrella global al protagonizar Annie Hall, dirigida por Woody Allen. La película, un clásico del cine romántico, no solo redefinió el género sino que le valió a Keaton el Premio Óscar a Mejor Actriz por su interpretación entrañable y honesta.

Su estilo desenfadado, su humor sutil y su autenticidad hicieron de 'Annie Hall' un ícono no solo del cine, sino también de la moda.

Brad Pitt y Angelina Jolie

Angelina Jolie detalla los años más duros tras separarse de Brad Pitt

Leer más

Un legado que traspasa la pantalla

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, Diane Keaton construyó una carrera diversa y sólida, participando en dramas, comedias románticas y producciones independientes. Siempre fiel a su esencia, fue admirada por su capacidad de transmitir emociones profundas sin artificios.

Además de actuar, Keaton también incursionó como directora, productora y fotógrafa, demostrando que su creatividad iba mucho más allá de los reflectores.

Un adiós lleno de gratitud

Con su muerte, Hollywood pierde una voz femenina única, una artista que nunca encajó en moldes tradicionales y que supo brillar con luz propia. Diane Keaton no solo fue una gran actriz, sino un símbolo de autenticidad para varias generaciones.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Universidad Central del Ecuador aplaza el inicio de clases en octubre 2025

  2. Gustavo Álvarez, periodista de radio y TV, fallece; revelan la causa de su muerte

  3. Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años: leyenda de Hollywood

  4. Paro 2025: Pueblos Kayambi y Kitu Kara convocan a movilización en Quito

  5. Policía refuerza seguridad mientras turistas recorren el Centro Histórico

LO MÁS VISTO

  1. Tres guayaquileñas conquistan Quito sin dejar atrás su esencia costeña

  2. Caso Villavicencio: Tribunal decide si dicta prisión contra José Serrano

  3. Consulta Popular 2025: ¿Eres miembro de mesa? Aquí te contamos cómo verificarlo

  4. El correísmo pide respuestas a Reimberg por el operativo en comuna de Quito

  5. Bono Incentivo Emprende: ¿cómo postular y obtener los $1.000?

Te recomendamos