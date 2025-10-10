Angelina Jolie detalla los años más duros tras separarse de Brad Pitt

Angelina Jolie explica la venta de Miraval y cómo priorizó a sus seis hijos durante el divorcio de Brad Pitt

Brad Pitt y Angelina Jolie poco después de haber contraído matrimonio en el Château Miraval, el mismo que los ha llevado a los tribunales.

Angelina Jolie vuelve a estar en el centro de la atención mediática tras presentar una nueva declaración en el Tribunal Superior de Los Ángeles, en el marco de la disputa legal que mantiene con su expareja Brad Pitt por la venta de sus propiedades en Francia.

La ganadora de dos premios Óscar, que se separó de Pitt en 2016, detalla los años más difíciles de su vida y cómo priorizó la seguridad emocional de sus hijos durante la batalla judicial.

La batalla legal por Château Miraval

Jolie y Pitt adquirieron en 2008 la finca francesa Château Miraval, que incluía un castillo y viñedos, escenario también de su boda en 2014. Tras su separación, Jolie vendió su participación sin el acuerdo de Pitt, lo que desató un nuevo conflicto legal.

En su declaración, la actriz subraya que dejó “el control total de nuestras casas” a Pitt, sin compensación, con la intención de tranquilizarlo y garantizar un trato estable durante un periodo traumático.

Protección y bienestar de sus hijos

Angelina es madre de seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne. Explica que durante aproximadamente dos años se negó a trabajar para centrarse en ellos y su recuperación emocional, buscando asegurar estabilidad familiar mientras lidiaba con dificultades financieras.

Según sus documentos expuestos, incluso necesitó préstamos de Pitt con intereses para mantener un hogar adecuado. Aquello habla del momento crítico que pasó.

La actriz describe la fuerte carga emocional de vender su parte de Miraval, un lugar lleno de recuerdos familiares y personales, y recalca que ni ella ni sus hijos han vuelto a la propiedad.

Además, no duda en acusar a Pitt de mantener una actitud vengativa desde que solicitó el divorcio en 2016 y solicita que se le reembolsen 33.000 dólares en honorarios legales derivados de las demandas recientes.

Angelina Jolie, la prioridad son sus hijos

Angelina Jolie enfatiza que su prioridad siempre ha sido el bienestar de sus hijos, incluso frente a una batalla legal compleja y mediática. La actriz, con 50 años, demuestra una actitud de fortaleza y una gran capacidad para enfrentar situaciones extremadamente difíciles. Sin embargo, no ha convencido a todos.

Ahora sus detractores deberán responder a este vistazo íntimo que Jolie expone sin tapujos de cómo ha logrado mantener su resiliencia, cuidado familiar y estabilidad personal frente a uno de los momentos más complicados de su vida.

