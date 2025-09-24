Sandra Vinces: La Miss Ecuador 2009 en proceso de divorcio

La exreina de belleza se casó en 2010 y tiene dos hijos

Miss Ecuador 2009, Sandra Vinces (35), está en proceso de divorcio. La exreina conoció a su todavía esposo, Christian Vargas, el mismo año que ganó el concurso. Se casaron en 2010 y tuvieron a Leonardo (15) y Christian (12). Pero se acabó el amor.

“Estamos en buenos términos, ha sido una ruptura cordial. Más de un año y medio separados, pero vivíamos en la misma casa, aunque yo ya me fui. Me llevo bien con él porque ha sido un buen marido y padre, pero la vida es así cuando algo se acaba. No quiero dañarlo ni que la gente haga especulaciones o comentarios que no son ciertos.

"Ha sido una separación amistosa"

Contaré algo en mi pódcast (Sincericidio), sobre todo el proceso que se vive en estas situaciones. Muchas mujeres pensamos que con ese hombre nos vamos a quedar el resto de nuestras vidas. Ha sido una separación amistosa”, dice Sandra.

Cuando comienzan las dudas, según la exsoberana, “ahí no es. No quiero que se me vaya la vida por los niños o por presiones sociales. Tomé la decisión y a seguir adelante”.

Confiesa estar sola, que no hay nadie en su vida (por ahora). Está dedicada a la consultoría de imagen y a su pódcast, además de que pronto lanzará productos digitales (libros o ‘master class’) relacionados con mujeres. “Estoy en un proceso de crecimiento. Trabajo con algunas reinas o aspirantes, pero lo hago bajo perfil, ya no es mi nicho. Trabajo con mujeres en general”.

En la pasarela y en los certámenes

Sandra es oriunda de Portoviejo, modelo profesional desde los 15 años, y se ha destacado en pasarela. Participó en el Buenos Aires Alta Moda. Ganó el certamen CN Models Search 2008, en las ediciones nacional e internacional.

Fue elegida Miss Model of the World Ecuador en 2008, desarrollado en China, el cual le abrió las puertas a otros certámenes.

Representó a Ecuador y obtuvo el título de Primera Finalista en Miss Continentes Unidos 2009, celebrado en Guayaquil. Posteriormente, en Santa Cruz, Bolivia, intervino en Reina Hispanoamericana, donde quedó en segundo lugar en 2009.

