Cinthya Coppiano: La cicatriz que le dejaron los biopolímeros en sus glúteos

La presentadora no sabía que durante 20 años tuvo esa sustancia en su cuerpo. Fue operada en Colombia

La presentadora y actriz Cinthya Coppiano mostró la cicatriz que dejó la cirugía en sus glúteos para sacar los biopolímeros, que tuvo durante 20 años sin saberlo, creyendo que se trataba de ácido hialurónico.

Al conocer la verdad, viajó a Cartagena, Colombia, para someterse a un procedimiento con el doctor Javier Soto. En sus redes sociales compartió imágenes y escribió: “Muchos me han preguntado por ella (la cicatriz) y aquí está la prueba. Mi médico dice que es una incisión llamada alas de gaviota, pero yo creo que tiene forma de corazón. Lo que no me mató, me hizo fuerte”.

La actriz confesó que jamás se imaginó esta situación: “Fue una noticia que no me la esperaba y me cayó como balde de agua fría. Me asusté, lloré como una niña sin consuelo. El médico dijo que debía retirarlos, que era la mejor decisión y que no iba a pasar este proceso sola”.

Sustancias no aptas para el cuerpo

Los biopolímeros son sustancias usadas como relleno estético que no son aptas para el cuerpo humano. Sus consecuencias van desde enrojecimiento, dolores intensos y deformaciones, hasta malestar general.

Coppiano no es la única víctima de este drama estético. En Ecuador, Jazmín se los aplicó en el rostro, lo que le deformó la fisonomía y le provocó una infección en la nariz que la llevó a una fuerte depresión, además de ser blanco de burlas en redes sociales. En Colombia, la actriz Lady Noriega los usó en la boca y el mentón.

Un caso grave

Y la cantante mexicana Alejandra Guzmán ha tenido que someterse a aproximadamente 40 cirugías desde 2009, cuando se los inyectaron en los glúteos.

Una vez más, la obsesión por el glamour y la belleza deja al descubierto su lado más oscuro: los biopolímeros, que continúan cobrando víctimas en el mundo del espectáculo.

