Don Day y Elizabeth Cader revelaron en el estadio Modelo que serán padres de un niño

La pareja convocó a amigos y familiares, entre ellos, a sus respectivos padres

Cuando Diego Armando Maradona dio el ‘sí, quiero’ en 1989 con Claudia Villafañe, el festejo fue en nada más y nada menos que el Luna Park de Buenos Aires, escenario de conciertos y mil historias.

Don Day parece que quiso dejar a los suegros con la boca abierta al revelar el sexo de su bebé, un niño, con Elizabeth Cader en pleno estadio Modelo. La pregunta que nos hacemos es: ¿ese estadio se lo prestó para la ocasión o se alquiló como cualquier evento privado?

Muy ilusionado

Según allegados, lo hizo porque está ilusionado con su primer hijo, además antes de que conocieran que iban a ser padres, quería una boda a lo grande (al estilo Maradona), en un lugar similar. No se quedó picado. Acudieron familiares de ambas partes, amigos, los pequeños actores y conocidos del fútbol.

(Te Invitamos a leer: Reina Mundial del Banano 2025: Alba Saura se lleva la corona a España)

Él dijo: “Eli, gracias por hacerme papá”. A lo que la salvadoreña que ya es madre de una niña, respondió: “Es un buen hombre, pero será un padre increíble”.

Marcela Ruete se casa dos veces con Francisco Negri Leer más

La pareja se conoció en el reality El poder del amor en Turquía. El 1 de septiembre, revelaron en redes sociales que esperaban un hijo. “¡Estamos embarazados!”, manifestó ella en aquel anuncio, acompañado de un video en el que Don Day besaba su vientre.

Un 'bebé arcoíris'

En 2024, ellos sufrieron la pérdida de su primer bebé. En ese momento, el chico reality expresó: “Me ilusioné mucho con la noticia de ser papá, sabía lo que sentía, yo sabía lo que quería”.

Este niño que llegará es un 'bebé arcoíris' el que nace después de una pérdida y simboliza la esperanza, la sanación y una nueva vida tras un período de oscuridad y dolor.

Recientemente ellos compartieron con sus amigos, Renier Izquierdo y Antonella Moscoso, quien cumplió 28 años, el 16 de septiembre. El lunes 22 del mismo mes Don Day llegará a los 34 años.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!