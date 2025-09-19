Marcela Ruete se casa dos veces con Francisco Negri

La actriz contrajo matrimonio en Argentina en 2012, pero su unión no estaba homologada en Ecuador

Marcela Ruete se casó nuevamente con Francisco Negri. La primera vez lo hizo en Argentina, en agosto y septiembre de 2012, (ceremonia civil y religiosa, respectivamente). Sin embargo, en Ecuador su estado civil seguía apareciendo como “soltera”, porque el matrimonio no había sido homologado.

Al acudir al Registro Civil para consultar sobre los trámites, sin pensarlo dos veces, volvió a unir su vida legalmente a Francisco, con quien tiene tres hijos: Cayetana (12), Francisco (10) y Martina (7).

"Fue una locura"

“Fue una locura, pero divertido. Mi testigo fue José, mi chofer, y el de mi esposo, un gerente de la empresa. Mi familia no entendía lo que pasaba, mis hijos estaban en el colegio y se mataron de risa cuando se enteraron”, comenta la actriz que interpreta a La Cococha.

En las fotos de ese día, su esposo aparece con la nariz lastimada, pues se golpeó con un poste. “Aunque todo fue improvisado, fue lindo. Esta historia puede servir para una comedia”, añade entre risas.

En El Cholito Forever

La actriz se alista para empezar, el 29 de este mes, las grabaciones de El Cholito Forever, bajo la dirección actoral de Andrés Garzón. “Aprecio mucho a Jorge Toledo, sentí mucho su salida (como director general). Es quien mejor conoce a La Cococha, lo extrañaré. Él todo lo tenía en su cabeza y manejaba a los personajes como nadie. A pesar de todo sé que nos irá bien”, afirma.

Marcela estudió actuación en Argentina. Fue candidata en Miss Ecuador 2007. Inició su carrera en la actuación en Solteros sin compromiso y Yo vendo unos ojos negros. En 2009 antagonizó la telenovela Los Barriga y en 2010 participó en La taxista. En 2021 intervino en Casi cuarentonas.

