Virginia Limongi: "Se inventaron que yo era celosa y tóxica"
La presentadora ha tenido un año complicado. Es la nueva imagen de Master Chef
La manabita, Virginia Limongi (31), quien fue presentadora de En contacto, da un paso en su carrera tras un año lleno de altibajos y hasta líos legales. Es la nueva imagen de Master Chef de Teleamazonas.
Al momento de solicitar la entrevista, se nos pidió evitar preguntas sobre su expareja Cezar Augusto e hija, Virginia María. Esto fue lo que nos dijo...
Con Master Chef pasó algo parecido a lo que se dio al ingresar a En contacto.
Hace más de tres años había comprado mi casa en Portoviejo y abrí mi gimnasio, en los que invertí mis ahorros. Recién habían pasado dos meses cuando me llamaron de Ecuavisa para participar en el reality (en el que se eligió a la nueva presentadora). Mi mánager me dijo que lo acepte porque existían dos formas de saltar a la fama: con polémicas o en TV. Con la casa se quedó mi hermana (Ana Cristina) y el gimnasio lo vendí. No podía estar en dos lugares, me arriesgué. Llamé a mis padres (Arturo y María Fernanda, quienes están divorciados) y a mi mánager. Son los que me centran en la vida.
La decisión siempre iba a ser suya y dicen que usted es rebelde...
Mi padre me educó así, es mi amigo, aunque nos hemos peleado muchas veces. Me ha dicho que no siga lo establecido. Mis progenitores han vivido más, ven todo de diferente manera. No quería sentir que había perdido una gran oportunidad por cobarde. En contacto era un lugar seguro, pero no quería arrepentirme después.
Se ha dicho que la despedida que le hicieron fue fría.
Estoy tranquila, me dieron diez minutos. Ninguna empresa lo hará con bombos y platillos, es un integrante que está perdiendo.
La relaci´ón con Gaby y Dora era profesional
Las malas lenguas afirman que entre usted, Gaby Díaz y Dora West no existía una buena relación, que todo eran apariencias.
Con Henry Bustamante, quien es muy chistoso, y José Urrutia era con los que mejor me llevaba. Al mediodía sentía hambre y le pedía a José que me preparara algo para comer. Yo parezco un albañil comiendo. Henry siempre tuvo una palabra en los momentos difíciles. Soy muy hermética y necesito que la gente que me quiere sepa que, en algún momento, me abriré. No será de golpe, poco a poco, tengo mis tiempos, mis procesos. Con ellas nuestra relación era profesional.
¿Surgieron celos profesionales?
No soy celosa en ese sentido ni en mis relacione. Soy súper directa, cada quien en lo suyo.
¿Está lista para viajar a Colombia?
(Risas) ¡No me estrese! Recién me dieron el boleto de ida. Me voy a Bogotá el 4 de octubre y el 6 empiezo a grabar la tercera edición de MasterChef Celebrity. Me llamaron antes de mi viaje a China en agosto. Les dije que me iba de vacaciones. Cuando volví, el 1 de septiembre, me llamaron para conversar. El 5 nos reunimos, me plantearon el ofrecimiento. Dos meses serán las grabaciones, todavía no sé si iré y vendré. Los tres primeros días se graba un solo programa, luego dos diarios. Sé que es pesado, pero es mi compromiso durante dos meses.
Antes usted interactuaba con otros compañeros, ahora estará sola… ¿Se siente preparada para ese desafío?
Cuando hicieron Súper modelos en En contacto, sobre todo la primera vez, estaba a cargo de casi todo el programa. Lo hacía sola. Lo que me preocupa es con quién voy a hablar. Cada jurado tiene su camerino, lo mismo la presentadora. Y con los participantes no es permitido el contacto.
Quiere proyectarse internacionalmente
Cuando se dan estas buenas propuestas laborales, a veces no solo es para un programa.
Dije que solo quería estar en Master Chef, no es cierto que negocié para estar en otros espacios.
¿La oferta le atrajo por lo económico, por la proyección internacional o por los complicados momentos que atraviesa en su vida personal tras su separación?
Considero que es una plataforma internacional, incluso se lo dije a Betty Mata, directora de En contacto. Ese fue el motivo principal. Ecuavisa fue mi escuela e intenté una proyección en el extranjero, viajé, estuve en Univisión, no se dio entonces. Betty me pidió que lo piense bien y que no me lance por situaciones personales que esté viviendo. Yo sé diferenciar entre lo personal y lo profesional. Tengo claro que cuando una relación se acaba, se acaba. Conozco mi potencial y no me limito. Mi intención es irme a Estados Unidos. Ya me voy a Colombia. Tal vez de la cocina a la actuación, a la villana de las telenovelas.
Como buena manabita, algo sabrá cocinar...
A las manabitas les enseñan a cocinar desde pequeñas, no es mi caso. Soy buena para el diente, mala para la cocina.
No guarda resentimientos
Es joven y guapa, el amor volverá a tocar las puertas de su corazón.
Estoy tranquila con mi hija. El otro día me dijo que no me podía casar con nadie. Es más celosa que un marido (risas). Es melosa, dormimos juntas. No me cerraré nunca al amor, pero no lo busco ni lo quiero.
Las experiencias dejan una lección. ¿Lo vivido en este año qué le ha enseñado?
Hay cosas que no dependen de uno. En toda situación nos preguntamos por qué ocurre tal o cual cosa. Lo estoy viviendo, cuando soltamos lo vemos de otra forma.
La vincularon con un jugador de Emelec...
Fue La Veneno (Silvana Torres). Creo que la han trabajado. Están en el mismo canal. No me haga hablar de temas polémicos. Estoy sola.
¿Usted se llevará a Colombia a su hija o la dejará con sus familiares?
Por un tema legal no puedo decir nada.
Ha sido un año movido en lo personal…
Ni en mi más loco sueño pensé que iba a ser así. Dicen que cuando el año empieza un poco mal, buenas cosas vendrán. No sé cómo terminará. Algo me está diciendo Dios. Ha sido un 2025 de altas y bajas, lo malo que me ha ocurrido me dio otra visión de quién soy.
¿Y quién es?
La misma mujer, ya sea que lleve una corona o una banda, o cuando estoy en TV. No he cambiado. No lo digo de manera arrogante. Qué importante es tener gente que te aterrice, porque me he mareado. Por lo mismo me han dado tres cachetadas y me han bajado. Mi familia no espera mucho.
¿Cuáles fueron esas situaciones?
Sentí que me mareé un poco, cuando hice Súper modelo. Llegaba tardísimo al estudio, era injusto, era una empleada más. Nada había cambiado, pero yo era la estrella en ese momento y me lo permitieron. Nadie tiene el trabajo comprado, no solo en TV.
¿Guarda resentimientos?
Eso sería invertir mi energía en algo que no me traerá nada, ni alegría ni paz ni dinero. Si algo no va conmigo lo corto, no me verán hablando mal.
Dice que no quiere hacer de su vida un show o un circo, sin embargo apareció en unos en vivos.
Si yo quisiera hablar mal, la historia sería otra, no me interesa. La gente piensa aquello porque me enojé mucho, porque no le dieron a la niña el permiso de salida para viajar a Panamá. Me invitaron, era una bonita experiencia para ella. Su padre es su príncipe, lo ama con locura. Él siempre quiso ser padre. Mi mamá nunca habló mal de mi papá, es lo que aprendí. Solo me interesa que tenga una buena imagen de él y yo mantener una cordial relación por mi hija.
¿Es tóxica? además las manabitas son de armas tomar.
La gente se deja engañar por mi físico, soy un pan de azúcar. Al community manager de En contacto le habían dicho que yo era una bruja. Se inventaron que yo era tóxica y celosa con mi pareja, pero era al revés. Soy celosa con mi padre y hermano. Si se meten con mi familia, entonces conocerán a otra persona. Somos ocho hermanos, de cinco mujeres diferentes. Por ello soy celosa, mi papá ha sido terrible. Me peleé con su última mujer. Me peleé con su última mujer. Él quería otro hijo y le dije: ‘sobre mi cadáver, que lo iba a drogar o hacerle la vasectomía’. Las mujeres sufren y le caen de cualquier edad. Mis padres se divorciaron, gracias a Dios.
Las comparaciones con Érika Vélez se darán.
Ya se dan. No me preocupan, me siento tranquila. A ella la traté cuando viajamos a China. Una grata sorpresa, me encontré con una persona diferente a la que me habían dicho. Fue como una hermana mayor. No existe un sentimiento malo, no hay enemistad.
Entre TV y marcas
¿El canal tomó la decisión de prescindir de sus servicios, usted no se cruzó?
Ella lo entiende, es una mujer con una gran trayectoria. Se ganó el cariño en seis años, muchos la piden. No puedo prometer que seré Érika, porque ella tiene su estilo. En el matinal aprendí a no leer lo negativo. Lo único que leí, y fue porque me etiquetaron, es que iba a ganar 20.000 dólares. Eso fue hecho con malicia.
Cuando este proyecto finalice, ¿qué planes tiene?
Quiero dedicarme a mi hija. MasterChef es un tiempo condensado, En contacto demandaba muchas horas. Antes estaba atorada con unas deudas, ya estoy más floja. Gracias a Dios hay marcas que me han llamado.
