Emiliana Valdez: En la lista de las posibles sucesoras de Virginia Limongi

La presentadora de Combate y la actriz Pamela Sambrano suenan para En contacto

Tras la inesperada salida de Virginia Limongi de Ecuavisa, en el programa En contacto se moverán fichas para encontrar a su reemplazo.

En el Canal del Cerro ya suenan nombres. Uno de ellos es el de Emiliana Valdez, actualmente en Combate de RTS y quien antes fue parte de Noticias de la mañana. La compañera de Carlos José Matamoros ha ganado protagonismo en los últimos meses. Antes la criticaban, ahora se cotiza.

En redes también mencionan a Pamela Sambrano, quien ha sido invitada varias veces al matinal e incluso ha participado en dramatizados.

Lo que muchos esperan es que no armen otro de esos shows innecesarios como el reality en el que, supuestamente, eligieron a Diego Spotorno. Al final todos sabían que el escogido sería él, y los demás solo perdieron el tiempo.

El enojo de Virginia

La salida de Virginia de En contacto hizo ruido desde el viernes 12, cuando se confirmó, y después porque todos estaban pendientes de la reacción de Érika Vélez, quien fue la imagen de MasterChef durante seis años.

La Miss Ecuador 2018 se molestó luego de que Última hora publicó el supuesto sueldo que recibiría como nuevo talento de Teleamazonas. Ella no se quedó callada y respondió: “Han publicado información falsa y delicada que expone a mi hija y a mí a ser vacunadas o secuestradas. Pido que eliminen esa publicación”.

Despedida fría

A EXPRESIONES le dijo: “Me parece terrible que estas personas difundan información falsa comprometiendo la seguridad de otros. No entiendo cómo pueden sacar algo así, sin la conciencia de que algo puede ocurrir”.

Con todo, la manabita fue clara: solo estará en MasterChef. Por cierto la despedida que le hicieron en el matinal fue fría.

A partir de octubre, la exreina de belleza iniciará grabaciones del reality en Colombia.

