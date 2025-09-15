Joselyn Encalada y otros famosos locales que protagonizan accidentes de tránsito

Los accidentes de tránsito protagonizados por talentos de pantalla se han convertido en noticia frecuente. El fin de semana, Joselyn Encalada (BLN) se salvó de milagro tras viajar en un vehículo, cuya placa está registrada a nombre de su expareja, Chicho Trujillo, actualmente en Estados Unidos.

El percance, ocurrido en Manabí, dejó el carro destrozado, y por ello se dice que la chica reality “volvió a nacer”. No han faltado las especulaciones de que hubo exceso de licor o de que estaba muy cansada. No es la primera vez que vive algo similar. Mientras tanto, Chicho inicia un tratamiento de quimioterapias tras anunciar que padece cáncer, contando con el apoyo de amigos y conocidos.

Corrió con suerte

Otro percance se registró el sábado 6 de septiembre en vía Samborondón. El vehículo pertenecía al presentador Ronald Farina, quien pocos días antes había reaparecido en la nueva temporada de Yo me llamo. El conductor abandonó la escena y más tarde apareció en redes sociales para indicar que no había sufrido lesiones.

No todos se salvan...

En años anteriores han ocurrido hechos similares. A inicios de 2024, por el sector de La Atarazana, Emilio Pinargote sufrió traumatismos y laceraciones en un siniestro. En 2019, en la vía Ventanas-Puebloviejo, se accidentaron David Reinoso, Catherine Velasteguí y Emerson Morocho. La más afectada fue la actriz, con un corte desde la nariz hasta la ceja, además de una cirugía por trauma abdominal.

(Te invitamos a leer: Jennifer Tutivén desfila en Nueva York y anima a aspirantes al reinado de Guayaquil)

No todos han tenido la misma suerte. En 2014, en la vía a la Costa falleció la presentadora Denisse Ruiz, entonces pareja del actor Chino Moreira, quien también viajaba en el vehículo. En 2004, la presentadora de En corto Samantha Dorfflinger perdió la vida en un percance en Quito a los 23 años.

Estos casos deberían servir de advertencia. La velocidad, el alcohol y la imprudencia al volante no solo arruinan carreras, también cobran vidas.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO