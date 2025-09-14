Jennifer Tutivén desfila en Nueva York y anima a aspirantes al reinado de Guayaquil

La reina de la ciudad fue invitada al NYFW Egalitarian Weaves por Art Hearts Fashion en Estados Unidos

El viernes 12 de septiembre, a través de un comunicado, el Municipio de Guayaquil denunció la suspensión de procesos de contratación por parte del SERCOP (Servicio Nacional de Contratación Pública). Entre ellos: la sesión solemne por las fiestas de octubre y la elección de la Reina de Guayaquil, prevista para el 3 de ese mes.

Tras lo ocurrido, el fin de semana se consultó a la organización del certamen y al municipio para conocer más al respecto, pero no se emitieron declaraciones.

Las trece jóvenes -que se preparan con formación, voluntariado y proyectos sociales- siguen desarrollando con normalidad sus actividades. Ellas son: Paula Véliz Cervantes, Ivanna Nicola Salazar, María Raquel Aguirre García, Allyson Medranda Freire, Valentina López Gordon, Valeria Coello Chedraui, Lady Lastra Pachito, Gabriela Ruilova Caval, Evelyn Lloré Caisaguano, Valeria Salazar Pozo, Abby Riqueros Véliz, Fiorella Velásquez Ponce y Luciana Juez Cedeño.

Entre desfiles, sesiones de fotos, castings...

Mientras tanto, la actual soberana de Guayaquil, Jennifer Tutivén, se encuentra en Nueva York, donde ha participado en eventos de moda, castings para plataformas internacionales, sesiones de fotos y pruebas de vestuario, además de actividades organizadas por la comunidad ecuatoriana.

“Fui invitada al NYFW Egalitarian Weaves por Art Hearts Fashion con la participación de Montecristi NYC. En abril se organizó en Quito el evento Mitad del Mundo, donde se expusieron varias marcas y se hicieron castings de modelos. Fui seleccionada para representar al país como talento ecuatoriano en pasarelas internacionales”, cuenta la reina en entrevista con EXPRESIONES desde la Gran Manzana.

La también modelo desfiló para la diseñadora ecuatoriana Maya, quien abrió la pasarela con su colección Yachay, y compartió escenario con reconocidos creativos como Giannina Azar (colaboradora de Beyoncé), Idol José, Edher Gin, Mila Hoffman y Lila Nikole, entre otros.

“Para mí es una gran oportunidad. No solo soy reina de la ciudad, también modelo, deportista y estudiante de medicina”, indicó muy emocionada.

Además la soberana comentó que se enteró del contratiempo con el reinado de la ciudad por una publicación. “Las candidatas se mantienen con sus actividades. No creo que se suspenda y la organización lo puede levantar, aunque no haya presupuesto municipal. En Navidad yo hice el evento Un juguete por una sonrisa, con muy pocos auspiciantes y apoyo de la empresa privada”.

Ha vivido un año intenso, sin embargo, considera que hay mucho por hacer. “Ser reina permite llegar a muchas personas y servir”.

Suspenderlo afectaría a las aspirantes

Según el asesor de imagen y preparador de reinas, José Hidalgo, "suspender el certamen afectaría a las candidatas. Algunas de ellas dejaron sus trabajos o sus estudios por estar ahí, además han participado en actividades diarias y han invertido en vestimenta, arreglo personal, preparadores, la mayoría ya mandó a confeccionar su vestido para la gala final. Económica y emocionalmente existiría una gran afectación. De suspenderse o posponerse, habría que ver cuántas aspirantes continuarían en el proceso, tal vez algunas queden decepcionadas por este episodio y decidan retirarse”.

Jennifer Tutivén sostiene que ser reina implica muchos aspectos porque se invierte en tiempo y recursos.“Recuerdo que mi mami (Johanna) me dijo que no sabía si ella iba a poder solventar mis gastos. Por ello empecé a tocar puertas con el fin de ayudarme económicamente porque deseaba concursar. He conversado con algunas de las aspirantes y sé que han sacrificado su tiempo, han hecho esfuerzos por cumplir un sueño”.

Desde Nueva York, ella les envía un mensaje a las trece jóvenes. “No dejen de trabajar, el reinado es una plataforma para crecer en todos los sentidos y además permite servir. No se desanimen”.

"Este es un concurso cívico que tiene décadas organizándose como preámbulo a las fiestas de la ciudad. Es una representación cívica y de liderazgo de la mujer guayaquileña para servir. Es lamentable que fijaciones políticas del gobierno con el municipio intenten arruinar esta plataforma”. Cristina Reyes, Reina de la ciudad 2000

