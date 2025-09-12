Pollito Bryan: “Soy picado, no me gusta perder y armo mis berrinches”

El cubano habla de sus inicios, su matrimonio, la exposición mediática y cómo mantiene los pies en la tierra pese a la fama

Bryan Luis Ramos Fajardo, mejor conocido como ‘Pollito’ Bryan, nació en Cuba hace 33 años y ahora es el director técnico del equipo naranja de Combate. Jamás imaginó ocupar el lugar que dejó Fercho Gómez, pero el destino lo tenía escrito.

Su apodo nació de manera inesperada: la primera vez que ingresó al reality, una amiga le regaló un pollo de peluche en pleno programa. Él lucía su cabello rubio y enseguida dijeron que parecía un pollito. Desde entonces, lo llaman así.

A los 18 años llegó a Ecuador y a los pocos meses ingresó a Combate, se quedó seis temporadas, además participó en Soy el mejor.

Está casado con Tete Ronquillo, con quien ha formado una bonita familia junto a sus dos hijas, Flavia y Valentina.

La pareja selló su unión en 2016 con la ceremonia civil, y este 4 de enero recibieron la bendición de Dios en un matrimonio religioso. Ella también es parte del reality de RTS.

Ha estado en dos espacios similares. ¿Qué le atrae de ellos?

Realmente me encantan los deportes. Desde pequeño los he practicado, soy muy competitivo y me fascina la adrenalina. Aquello solo se vive en estos programas. Además, se explotan talentos ocultos. En Cuba estudié música, yo canto, me encantan los ritmos tropicales y el reguetón. He sacado aproximadamente 15 canciones, pero hace tres años que no lanzo ninguna.

Es un talento que debería aprovechar más…

No me he estancado, lo que ocurre es que vino la pandemia en 2020, no hubo eventos, entonces me fui por otro lado. Le presto mucha atención a mi familia y trabajo con marcas en las redes sociales.

"Afortunadamente no me critican tanto"

La vida de un competidor está totalmente expuesta. ¿Aquello seguramente es fastidioso?

Eso es lo peor. A veces la gente se mete mucho en tu vida, se cree con derechos. Cazan el mínimo error para entonces atacar. Pero de lo positivo, que también lo hay porque somos personas comunes y corrientes, no hablan (risas).

Siempre se dice que todo es un show armado y los participantes se prestan para ello…

Siempre he sido yo mismo, auténtico. Cuando estaba soltero, tampoco aceptaba que me digan de quién debía enamorarme. En Combate conocí a Tete. A veces se ha metido algo de candela, pero nada más. Casi siempre los participantes son muy jóvenes, salen del programa y se dan cuenta de que por ahí no es. Otros continúan con su relación porque existe amor.

El público lo quiere, es de sangre liviana, no lo odian como a otros.

Tengo esa suerte. Afortunadamente no me critican tanto, no siento el rechazo como ocurre con otros talentos. Más bien me felicitan porque, a pesar de estar en la TV, tengo mi familia, mi hogar, no me meto con nadie. Considero que soy un hombre tranquilo.

¿Hasta qué punto la TV ha cambiado su vida?

Totalmente, me cambió para bien. Era un chico que llegó de Cuba con esperanzas e ilusiones, con una maleta llena de sueños. Dejé a mi madre (Elda). Aprendí a ser disciplinado, más enfocado en lo que quería. Me di a conocer y eso me abrió puertas.

La popularidad es un arma de doble filo. ¿Cómo la maneja para que no le juegue en contra, así como las redes sociales?

Siempre actúo de manera normal, como si no estuviera en TV. Si me piden una foto, la doy. En las redes sociales existe mucho odio, no hago caso a eso.

Los cubanos tienen fama de peleones, temperamentales, escandalosos. ¿Usted es así?

(Risas) No soy el típico cubano. Soy pacífico, pero en la competencia soy picado, no me gusta perder y armo mis berrinches.

"En la TV, Tete no existe"

Si es picado y se prende, ¿cómo evita las peleas con su esposa, Tete, que pertenece al otro bando o equipo?

A las 20:00 somos competencia y enemigos completamente. En la TV, ella no existe para mí, ni siquiera la miro. Ya en casa es diferente (risas). No somos celosos. Antes, tal vez se dieron ciertas situaciones, éramos más jóvenes. Tete tiene 32. Ya de grandes se madura, no hay nada que ocultar.

Existen muchas mujeres atrevidas que no les importa si el hombre es soltero o casado. ¿Qué es lo más atrevido que le han escrito o propuesto?

(Risas) Una señora en una ocasión me mandó la foto de un niño, diciendo que era mi hijo porque existía cierto parecido. Pensé que estaba loca, ni siquiera la conocía. Después me dijo que era una broma. Le dije que con eso no se juega. Al principio me asusté, luego me dio risa. Ahora nadie se atreve a escribirme, creo que porque saben y tienen claro que mi pareja es Tete.

Con su esposa e hijas Cortesía

En una ocasión, Juan del Valle confesó que le escribían más hombres que mujeres, pero que no les hacía caso. ¿A usted le ha pasado aquello?

Juan tiene otro perfil: él es musculoso, soltero, con otra pinta, otro estilo, se saca fotos sin camisa. Tal vez por eso le escriben. Yo soy reservado, me ven con mi familia.

¿Usted es santero? ¿Hace algún ritual antes de competir?

Creo en Dios. Soy devoto de San Lázaro, le prendo una velita, sobre todo cuando se trata de una gran competencia.

Con su experiencia, ¿qué aconsejaría a las personas que quieren incursionar en la TV?

No le tengan miedo a lo que venga. Si en su corazón o cabeza está aquello, que vayan con todas las ganas del mundo. A los 18 años no me eligieron en el casting que hice. No me importó, lo repetí a los 19 porque el que persevera alcanza.

"El pollo me gusta en todas sus formas"

Si no estuviera en la TV, ¿qué camino habría seguido en su vida?

Seguramente estaría administrando un restaurante o sería el dueño. Me encanta la gastronomía. Atendería a la gente, me gusta el servicio. Tal vez habría sido beisbolista.

De la gastronomía de su tierra, ¿qué les brindaría o recomendaría a sus amigos?

Ropa vieja, moros y cristianos... De Ecuador soy fanático del seco de chivo. Mi suegra, Carolina, prepara un sango de camarón con pescado espectacular.

"Prefiero ser tranquilo y fiel"

¿Prefiere ser famoso, el dinero o la pasión?

Prefiero el perfil bajo. El dinero es importante para que la familia esté bien, nunca falte la comida y, si existe un problema de salud, haya cómo solventarlo. En la vida es importante ser apasionados para luchar por los sueños.

¿Cuál ha sido su peor metida de pata?

Cuando era más joven y más impulsivo discutí con una productora. Sé que no estuvo bien, pero ya se superó. No debí hacerlo.

Si la TV no da de comer, ¿de qué vive?

Gracias a Dios de las marcas.

¿Algo en su vida que lo haya marcado?

A pesar de las necesidades siempre fui un niño feliz. Luego de mi ingreso al reality la vida empezó a sonreírme porque pude ayudar a mi familia. Mi madre va y viene, yo los visito en Cuba. Ella tiene residencia ecuatoriana. Además, este país me dio una familia espectacular.

Dicen que en los reality shows surgen muchas tentaciones…

En la vida existen muchas tentaciones, depende de cada persona si respeta o no. En mi caso, siempre lo he hecho. Cada quien tiene su vida y sabrá cómo manejarla.

¿Qué no perdonaría a su pareja?

Mentiras ni infidelidades. No existe necesidad de mentir.

En los tiempos que corren, ¿cree que los hombres son fieles?

Siempre he sido un chico bien portado. Estoy entregado a mi esposa, mi familia. Por eso me casé ante los ojos de Dios.

Los machistas dirán que es ‘mandarina’

No es así, he tratado de hacer las cosas bien. Estoy rodeado de mujeres: mi madre y cinco hermanas. No entra en mi cabeza hacerle daño a mi esposa y a mis hijas. Prefiero ser tranquilo y fiel.

A los 18 años llegó de Cuba a Ecuador. Zaky Monroe

