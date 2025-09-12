Érika Vélez: Ausente de la TV, regresa al teatro

La actriz y presentadora se mantiene activa en eventos y redes sociales. Virginia Limongi ingresaría al reality Master Chef

Desde la final de Master Chef Celebrity en marzo pasado, en la que Érika Vélez sufrió una caída, no se la ha vuelto a ver en pantalla.

Este incidente generó diversas reacciones en redes sociales, con especulaciones sobre su estado y comentarios sobre su profesionalismo. Aunque ella se lo tomó con humor, ahora este podría convertirse en el motivo por el que ya no esté en la nueva temporada del reality de cocina.

Por ello, surgieron nombres como el de Michela Pincay, Doménica Saporitti y Virginia Limongi para ocupar su lugar. Según allegados al Canal del Cerro, la Miss Ecuador 2018 habría aceptado y estaría a horas de despedirse de los televidentes de la revista En contacto.

(Te invitamos a leer: Sebastián Rulli en Ecuador: “El ego es el que te hace perder”)

Se mantiene activa en eventos y redes sociales

Érika se ha mantenido activa en eventos y en sus redes sociales. Durante la semana que está por terminar compartió en Quito con el actor argentino Sebastián Rulli (quien reside en México y pareja de Angelique Boyer), por los 30 años de una empresa de belleza.

En una entrevista que la actriz concedió a EXPRESIONES en mayo, indicó que no estaría como jurado en la nueva temporada de Yo me llamo. Así fue. El estreno del programa se dio el 1 de septiembre y ya no apareció.

Érika Vélez: "Estoy soltera, pero nunca sola" Leer más

En agosto, la presentadora estuvo en China junto a Víctor Aráuz y Virginia Limongi. Los tres fueron invitados por una marca. A ellas se las vio compartiendo e incluso luego estuvieron en un video contando algunas de sus experiencias en esa lejana tierra.

Vuelve al teatro

La vida continúa y la presentadora, junto a Alejandra Paredes, Belén Franco y Santiago Perdomo, presentarán la obra Tres, una comedia de Juan Carlos Rubio, a partir del 18 de septiembre en el Estudio Paulsen. Es la primera vez que Érika actúa en ese lugar.

La historia en la que se la verá, gira en torno a tres amigas de colegio, ahora con 40 años. Una viuda, una divorciada y una soltera, quienes deciden ejecutar un plan: convertirse en madres mediante inseminación artificial y para ello recurren a una convocatoria muy peculiar en Internet.

La actriz y presentadora apareció en Master Chef desde la primera temporada, en septiembre de 2019. Dos de las seis ediciones han sido con famosos locales. En la más reciente, la ganadora fue la actriz Shany Nadan.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!