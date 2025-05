Érika Vélez: "Estoy soltera, pero nunca sola"

Tras la final de Master Chef Celebrity y su comentada caída, la actriz y presentadora Érika Vélez se marchó de viaje a Estados Unidos y a China. En el país del norte celebró su cumpleaños 42. Por ahora no hay planes televisivos concretos, pero se prepara para actuar. Siente pasión por el teatro y quiere pararse sola en un escenario en un stand-up comedy.

Pronto visitará a su gran amiga María Teresa Guerrero (quien padece de cáncer de ovarios) en Houston y con la que compartió en el reality de cocina de Teleamazonas. Disfrutaba ver a su mamá, Tatiana, en TV (en el programa Reinísimas) y le encanta compartir con sus ‘hijos’ perrunos, Mateo y Matilda Vélez, que son influencers.

Las últimas semanas ha estado viajando, primero a Estados Unidos y luego a China.

En China estuve de embajadora de una marca. Antes viajé a Estados Unidos con mi abuela (Mariana) y con mis amigos por mi cumpleaños y por el de ella. Cumplió 82 u 83. Era su primer viaje. Fue con todos los juguetes, la mandé en primera clase. Al comienzo no quería. Hice todo el trámite y cuando le dieron la visa por diez años, la señora dijo que no estaba segura de ir a Estados Unidos. Llamé a mi mamá, a mi familia. Entonces lo que hice fue traerla a Guayaquil; vive en Manta. La vio un doctor. Creo que al comienzo se sentía nerviosa, pero después como si nada. Estuvimos en Orlando y Miami. Ahora me dice: “¿A dónde será el próximo viaje?”. Ver su carita de felicidad me emocionó mucho.

Durante Master Chef Celebrity se dijo que usted tenía favoritos…

Con Master Chef arrancamos hace seis años. Dos temporadas fueron con talentos, hay mucha más pasión. A Claudia Camposano la atacaron. A veces conocemos de una forma a la gente, pero en competencia se manejan diferente. Yo pensé que La Flaca Guerrero sería una de las primeras en irse. Con ella somos amigas desde hace más de 20 años. Fue impresionante porque aplicó la disciplina deportiva. Se arriesgó, viajó de Estados Unidos a Colombia. Me sentí muy orgullosa de su logro.

Las relaciones que nacen en los reality shows no son muy creíbles. Muchos dudaban de la relación de la actriz Shany Nadan y el cantante Johnta.

Eso no se libretea nunca. En la convivencia ocurren esas situaciones como la de Shany y Johnta.

Caerse en público a nadie le agrada, por las burlas, los malos comentarios… Seguramente su amor propio se afectó tras lo ocurrido en la final del reality de cocina.

A nadie le gusta caerse en público. Al día siguiente las nalgas me dolían. Tengo algunas caídas en mi vida. En una me abrí (rompí) la boca y en otras me fracturé el empeine, barbilla… Dos veces me caí en la ducha. En una ocasión lo publiqué en las redes sociales porque estos accidentes son muy peligrosos. También me di otros porrazos, pisé mal y nunca hice rehabilitación.

De alguna manera usted puso de moda las caídas, porque luego se dieron sus porrazos Mariela Viteri, Lila Flores, Emiliana Valdez y Henry Bustamante…

¿En serio? ¿Y les ocurrió algo? No sabía porque no estuve en Ecuador. Yo soy ‘Miss Caída’. La última fue televisada.

Su madre en la TV

Después de caídas y viajes, ¿volverá a la TV?

Este año no estaré en Yo me llamo. El canal movió las fechas a julio. Tengo dos proyectos. Uno es una obra de teatro. Todavía no doy detalles porque están comprando un texto y también están escribiendo otro. No sé cuál irá. El otro proyecto que quiero hacer es un stand-up (una actuación dirigida a un público en vivo). Tal vez me arriesgue. Me da pavor, quiero prepararme para aquello.

¿Le da pánico pararse sola en un escenario?

Algo de eso. El teatro genera una adrenalina que no la da la televisión. En la TV, todo se graba, si nos equivocamos repetimos. Tal vez me burle un poco de mí. Siempre lo hago. También creo que sería algo terapéutico pararse sola en escena. Creo que se pierde el miedo haciendo las cosas.

Su mamá (Tatiana Zambrano) le está haciendo la competencia en TV.

Siempre le ha gustado la televisión, las fotos y que la arreglen. Yo quiero tomar clases de modelaje para que me enseñen a posar; ella lo hace de manera natural. Sé que están reestructurando el canal (OromarTV). Fue bonito para mi madre tener compañeras de trabajo.

¿Le dio algunos consejos?

Lo que es la vida: la preparó Anita Buljubasich. Ella tiene facilidad de palabra. Tomó clases con Anita y la mandó ‘papelito’. Le encanta decir las menciones. Lo único que le recomendé es que dejara hablar.

“La mejor terapia es reírse”



Seguramente ha conversado con María Teresa Guerrero.

Yo tenía 17 años cuando nos conocimos. Ella ya había estado en TV. Le dije que hay que pasar por todos los procesos durante una enfermedad. Tiene una mentalidad de campeona, aunque se vale tener miedo. Queremos ir con unas amigas a visitarla el próximo mes o en julio. Chévere que lo comparta en sus redes sociales, porque es testimonio para otras personas que están pasando por algo similar. Rezo por su sanación.

En sus declaraciones ella comentó que la enfermedad se la diagnosticaron en Ecuador y no en Estados Unidos.

Todo es relativo. A mí me sacaron la vesícula y unos miomas, creo que fue en 2023 o 2024. Cuando me revisaron el cuello me hallaron unos ateromas. Lógicamente me asusté porque aquello impide que la sangre llegue al cerebro. Entonces me marché a Estados Unidos. Ahora que fui con mi abuela, me chequearon de nuevo. Todo está bajo control. El doctor me dijo que no me iba a pasar nada.

Usted habló de su depresión y María Teresa cuenta lo que está viviendo. ¿Es terapéutico?

Lo es. Hablar es bueno, sacar lo que llevamos en nuestro interior. María Teresa siempre ha querido ser ejemplo, se muestra y deja ver que es vulnerable, como todos lo somos. Su caso ayudará a hacer conciencia de la prevención, que es normal sentir miedo durante el proceso y que se debe luchar. Este año ha sido muy denso. La visitaré para reírnos, la mejor terapia es reírse. Yo sigo con mi medicina, mis chequeos. Un día a la vez, como diría mi amiga Úrsula Strenge.

”Cuando me case, lo diré”

¿Usted no está sola?

Estoy soltera, pero nunca sola. Siempre tengo a alguien en mi vida.

¿Es Víctor Aráuz? Es lo que se dice con insiste ncia e incluso sus colegas lo afirman.

A este paso ya deberíamos cumplir bodas de diamante, oro (risas). Conozco gente y salgo, pero no por eso son novios.

Dicen que usted lo promocionó para que trabaje en Teleamazonas.

La gente es mala. El canal hace audiciones. Cada quien se gana su trabajo.

Antes ha hecho públicas sus relaciones. ¿Por qué tanto misterio ahora?

Se aprende. Cuando se habla de las relaciones, se salan. Dar nombres o entrevistas lo único que sirve es para que los portales amarillistas estén comentando de ese tema. Se deja de publicar una foto y enseguida dicen que existe crisis. Cuando me case, lo diré. La vida personal es mejor mantenerla en reserva. Me ha funcionado, porque estoy tranquila.

Por ahora sus únicos ‘hijos’ son perrunos…

Mateo y Matilda son influencers, ellos se ganan sus pepitas. A Mateo se lo castró, ya no será papá. He pensado lo de los hijos. Creo que luego de la muerte de mi hermano (Rubén), le agarré miedo a perder un hijo. Lo vi a través de mi mamá, no me gustó. Lo estoy trabajando, es un bloqueo que tengo.

