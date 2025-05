La Universidad de la farándula: El programa se despide el viernes 30 de mayo

El viernes 30 de mayo se despedirá el programa La Universidad de la Farándula, que se ve por Fama 90. El productor Marlon Acosta comenzó con este proyecto en octubre del año pasado y entre los presentadores estaban Carolina Jaume, Silvana Torres y Nathaly Carvajal y el reportero Guillermo Carrillo.

Según Acosta, “en los canales digitales, la mayoría de los talentos, por no decir todos, no tienen sueldo, solo un cupo y de esa manera se pagan. Así funciona al menos en Fama 90. Cada quien sabrá cómo lo vende”.

Y añade: “Cuando a mí me llamaron para hacer el espacio, les dije que no estaba acostumbrado a trabajar con cupos y tampoco las personas con las que iba a contar, porque son personajes de televisión. Ellos aceptaron pagar inicialmente. Nosotros comenzamos en octubre pasado, luego paramos en diciembre, después retomamos casi en febrero”.

"En otros espacios tampoco tienen sueldo"

Ahí le volvieron a decir a Marlon Acosta en Fama 90 que los sueldos del equipo eran un gasto fuerte y que ellos tenían que financiarlos a través de cupos. “Entonces desistió Carolina. Yo seguí con las tres, Nathaly Carvajal, Silvana Torres y Mónica Carriel. Pero a ellas se les seguía pagando porque ya era menos gente. Después ingresó Andrea Bucaram: mitad sueldo y con la otra parte hacía publicidad de su spa. Nos vamos con tres auspiciantes".

También alega que comprende la situación porque es "ilógico seguir con una producción que no te genere ingresos, ya que lo que produce solo es para pagos. En los otros programas digitales que existen, los presentadores tampoco tienen sueldo, se quedan para figuretear o por estar en vigencia, se conforman que les den para el carro”.

Marlon Acosta tiene una propuesta

Marlon no se queda con las manos cruzadas, ha recibido una propuesta laboral. “La estoy considerando, aunque no hay nada concreto. No me siento desesperado, prefiero tomarme todo con calma”, comenta.

Tiene 22 años en TV. Durante una década laboró en TC, donde produjo De boca en boca y Soy el mejor. Antes estuvo en Teleamazonas con La plena y Jarabe de pico. Y en Canal Uno, con Noche a noche con Marián y Caiga quien caiga.

