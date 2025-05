Alejandra Jaramillo: Las demostraciones de amor en premios Heat

Alejandra Jaramillo se encuentra en Colombia, la tierra de su novio, Beta Mejía. Ella fue convocada como presentadora del pre-show de los premios Heat 2025 y se llevó a su hijo Sebastián para que vea su trabajo en el extranjero.

Desde que llegó se la ha visto en grandes demostraciones de cariño con su pareja. A veces parece que se lo va a comer a besos, no es la primera vez. Dirán los fanáticos de la presentadora que está enamorada. Pero debería dejar algo para cuando no tenga una cámara frente a ella.

Una seguidora, elisandrita1963, opina: “Me parece que la Jaramillo está exagerando, está muy detallosa, era una persona más sobria y más delicada en su manera de actuar y de vestirse. Y no vengan los fans a decir que es envidia porque ella puede. Tenemos libre expresión y que se emita un comentario al respecto de algo que no te parece bien, no es malo, además no solo tenemos que decir cosas lindas. Se debe criticar con respeto”.

Incidente con dron en Cuba involucra a Eduardo Andrade

Eduardo Andrade hace mucho contenido de viaje en sus redes sociales. Ha recorrido el mundo. Por ello extraña que siendo araña se caiga de la pared; es decir, sorprende que alguien que pasa más tiempo volando que en tierra, no investigue sobre el país que visitará y sobre todo las restricciones que existen.

En un reciente viaje que hizo a Cuba, cuando llegó al aeropuerto de La Habana, la policía de aduana le quitó el dron (a control remoto) que llevaba en sus maletas. Además lo interrogaron. Allá están prohibidos. No se lo devolvieron hasta su regreso a Ecuador. Lastimosamente no hay derecho al reclamo.

Para evitar otro inconveniente borró lo grabado en su teléfono celular y lo respaldó en la nube. Además comprendió que debía cuidar lo que decía, con quién se reunía y lo que hacía.

“He estado en China y Vietnam, países comunistas, y el ingreso de un dron no está prohibido. He notificado que lo llevo, pero no me lo quitan. En Cuba me interrogaron antes de saber que lo llevaba. Además vimos cómo les quitaban sin explicación las pertenencias a otras personas”, comentó a esta sección.

Pero no es lo único que deben saber los viajeros. También que en cualquier lugar, ya sea en un museo, una tienda, en el hotel, cuando caminen por las calles... donde sea que estén, los cubanos les van a pedir que les regalen dinero, comida, ropa, accesorios y hasta los zapatos que llevan puestos. La primera y segunda vez no incomoda, pero de ahí en adelante empieza a molestar.

