Reina Mundial del Banano 2025: Entre ensayos, visitas y sustos...

Eran 22 aspirantes a la corona de Reina Mundial del Banano 2025, pero por un problema de visa la representante de Venezuela, Yetzari Ovalles, no logró participar en el certamen (cuya elección está prevista para el viernes 19 de septiembre en el parque Zoila Ugarte de Landívar, en Machala).

Después de tres años de pausa, la Prefectura de El Oro retomó la organización del evento de belleza con el apoyo de María del Carmen de Aguayo. Las aspirantes de países productores, exportadores y comercializadores de banano de América, Europa y Asia fueron presentadas en el hotel Double Tree by Hilton de Guayaquil.

Las acompañó Gisselle Rosales, Miss Ecuador 2025, que nació en Cuba pero reside desde los siete años en el país. Ella acaba de recibir la nacionalidad ecuatoriana, mediante un decreto del presidente Daniel Noboa.

Las favoritas y más jóvenes

Elena Collins, de Canadá. Francisco Flores

En esta edición las favoritas son Elena Collins, de Canadá, y Alba Saura Andrés, de España. La primera de las mencionadas tiene 20 años, es actriz, modelo e instructora de yoga. La segunda tiene 22 años y es auxiliar de enfermería.

Las más jóvenes son Mía Ortega Zambrano, de Ecuador, de 18 años, y Ada Benavídez Ruiz, de Nicaragua, de 19. Ella no llegó a la presentación, arribó horas después al país. A este grupo también se une Dayana Caposis Fernández, de Bolivia, de 19 años. Esta candidata se desmayó al ir de Zaruma a Machala. La ingresaron unas horas en la clínica, pero no hubo mayor novedad con respecto a su salud. Se presume que el agotamiento, falta de hidratación o las curvas de la carretera fueron las causas.

Las que tienen más edad son Karine Silva Cardoso, de Brasil, de 27 años; Lucie Xuan Carbone, de Corea del Sur, también de 27; así como Julissa Martínez Durán, de El Salvador; Chiara Vandervim, de Luxemburgo; y Elizabeth Tran, de Estados Unidos, las tres de 30. Esta joven llamó la atención porque no es la típica ‘gringa’, sino que tiene rasgos asiáticos.

Las demás son Lucía Oyola, de Argentina; Kayleigh Van Molle, de Bélgica; Zamara Yanquen, de Colombia; Camila Calvo, de Costa Rica; Lena Vairac, de Francia; Jennifer Cortez, de Guatemala; Carol Méndez Roa, de México; Kathleen Arianis, de Panamá; Analía Paredes, de Paraguay; Yeniva Castro, de Perú; y Delia Mejía, de República Dominicana.

Elizabeth Tran, de Estados Unidos. Francisco Flores

Ellas cumplen una apretada agenda en Machala, que incluye ensayos, visitas a varios cantones y actividades como la imposición de bandas, acto que se desarrolló en el hotel Oro Verde.

Una hermosa joya

La joya que lucirá la nueva soberana fue diseñada por Jonathan Tello y está inspirada en el banano. La pieza fue elaborada mediante la técnica de filigrana y un trabajo de enjoye para resaltar la riqueza artesanal y cultural del Ecuador.

El creativo Ramiro González ganó con su traje típico, inspirado en pueblos indígenas de Panamá. Este evento fue conducido por Eunice Rivadeneira, Miss Ecuador 2024, quien pasó apuros porque olvidaron su maleta. En esta llevaba el vestuario que luciría esa noche. Como es muy alta y delgada, no fue sencillo conseguirle un traje.

La gala final será conducida por Carlos Luis Andrade y Yuliana Delgado, quien representó a Machala en Miss Ecuador 2009. Además, Gamavisión y VitoTVO emitirán el concurso.

Durante la presentación de aspirantes y corona. Francisco Flores

