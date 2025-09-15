Reina Mundial del Banano: Ramiro González gana Mejor Traje Típico inspirado en Panamá

El creativo Ramiro González triunfa en Reina Mundial del Banano con su traje típico inspirado en pueblos indígenas de Panamá

El traje típico ganador, diseñado por Ramiro González, fue modelado por la representante de Panamá, Kathleen Pérez.

El certamen Reina Mundial del Banano 2025 volvió a brillar en la provincia de El Oro, Ecuador, con un despliegue de color, cultura y talento en el escenario de la escuela Juan Bosco de Zaruma.

Entre risas, aplausos y nervios, los trajes típicos se robaron las miradas, demostrando la riqueza cultural de los países participantes y el impecable trabajo de diseñadores que rinden homenaje a sus raíces.

Traje Típico ganador: Panamá destaca en Zaruma

El gran ganador de la noche fue Ramiro González, quien presentó un traje inspirado en los siete pueblos indígenas de Panamá. La creación se llevó el primer lugar, un reconocimiento económico de mil dólares y una placa especial.

En ella destaca el trabajo del creativo por su originalidad, precisión artesanal y el profundo respeto a la cultura ancestral que representa.

Ecuador y Colombia también brillan en el certamen

El segundo puesto fue para Ecuador, con la propuesta 'Capital bananera del mundo', de Wenceslao Muñoz, mientras que Colombia ocupó el tercer lugar con 'Alma de mi tierra', de Diana Rolando.

Ambos diseñadores recibieron placas de reconocimiento, que sirvieron para consolidar el espíritu competitivo y artístico del evento.

La elección de los trajes contó con un jurado calificador de gran prestigio: Yolanda Bravo, Marjorie Andrade Núñez, Jimmy Mendoza y María Gabriela Galarza, quienes evaluaron minuciosamente creatividad, ejecución y relevancia cultural de cada atuendo.

Gala y autoridades presentes

La conducción estuvo a cargo de Eunice Rivadeneira, Miss Ecuador 2024, y del presentador Julio Jaramillo. Entre los asistentes destacaron el prefecto de El Oro, Clemente Bravo; la viceprefecta Karina Torres; y el alcalde de Zaruma, Carlos Aguilar Peñaloza.

También estuvieron presentes el gobernador Jimmy Blacio; así como concejales, presidentes de juntas parroquiales y la Miss Ecuador 2025, Giselle Rosales.

Próxima etapa: la elección de la Reina Mundial del Banano 2025

La agenda del certamen continúa con la elección de la Reina Mundial del Banano 2025, prevista para el viernes 19 de septiembre a las 20h00 en el parque Zoila Ugarte de Landívar, Machala.

La gala será transmitida en vivo por Gamavisión, Vitotvo, el canal de YouTube Reina del Banano y varios medios internacionales de habla hispana.

Bajo el auspicio de la Prefectura de El Oro y la dirección del ingeniero Clemente Bravo, la competencia promete seguir en la lista de los eventos culturales y sociales más importantes de la región.

