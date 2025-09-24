Reina de Guayaquil: La gala de elección en la cuerda floja

Las aspirantes y padres están preocupados. Algunas actividades se han suspendido

El Reina de Guayaquil atraviesa por problemas. Aunque las aspirantes han cumplido con sus actividades, la esperada Noche de Talentos, prevista para el 20 de septiembre en Plaza Guayarte, quedó cancelada. La razón: el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) suspendió el proceso de contratación del certamen.

La organización tomó esta decisión debido a la fecha límite (lunes 22 de septiembre) otorgada por el Sercop para que el Municipio presentara los descargos técnicos y legales requeridos. Solo así el proceso podría ser aprobado y subido al sistema para disponer de los fondos que hacen posible la organización del evento.

La gran gala final continúa marcada en agenda para el viernes 3 de octubre en Santa Ana Garden. Sin embargo, las dudas aumentan, pues ya han empezado a suspenderse ciertas actividades en las que participan las trece aspirantes: Paula Véliz Cervantes, Ivanna Nicola Salazar, María Raquel Aguirre García, Allyson Medranda Freire, Valentina López Gordon, Valeria Coello Chedraui, Lady Lastra Pachito, Gabriela Ruilova Caval, Evelyn Lloré Caisaguano, Valeria Salazar Pozo, Abby Riqueros Véliz, Fiorella Velásquez Ponce y Luciana Juez Cedeño.

Malestar en los padres de las aspirantes

El malestar crece entre ellas y sus familias. Muchas ya invirtieron en vestidos de gala, maquillaje, peinado y preparación personal. Aseguran que no solo hay dinero de por medio, sino también ilusiones que podrían quedar en el aire.

La actual soberana, Jennifer Tutivén, indicó que podría existir una nueva fecha para la elección: el 7 de octubre. Mientras tanto, las chicas han recibido el asesoramiento de Edisson Guerrero. La elección de la Reina de Guayaquil es parte esencial de las fiestas octubrinas. En tiempos de pandemia, en 2020, se desarrolló el 4 de octubre, con estrictas medidas de bioseguridad y apenas diez candidatas, siendo coronada Navila Dieb ese año. Solo un hecho ha sacudido el concurso: el 30S, la revuelta del 30 de septiembre de 2010, que obligó a posponer la elección por dos semanas.

No hay respuestas

Sobre la incertidumbre actual, se consultó al equipo de relaciones públicas de la organización, que respondió: “Este es un tema institucional. Nosotros, como equipo de comunicación del certamen, no podemos aún dar respuesta sobre el proceso. El Municipio deberá informar oportunamente el tema”.

