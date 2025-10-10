Expreso
Harry y Meghan fueron homenajeados por su programa The Parents’ Network, parte de la Fundación Archewell
La labor de Meghan y Harry a favor de la salud mental fue reconocida por Project Healthy Minds.IG: @people

Harry y Meghan reciben el premio Humanitarios del Año en Nueva York

  • Redacción EXPRESIONES

La ceremonia, celebrada el 9 de octubre en los Spring Studios de Tribeca, reunió a líderes culturales, artísticos y empresariales para promover la concienciación sobre la salud mental. 

Harry y Meghan fueron homenajeados por su programa The Parents’ Network, parte de la Fundación Archewell, que conecta a padres y cuidadores con hijos afectados por los riesgos de las redes sociales.

Los duques asistieron elegantemente vestidos de negro, ella con un traje de chaqueta de Armani, y recibieron su galardón como colofón de la gala, tras el saludo de otras personalidades como Carson Daly y Lukas Graham.

Compromiso con los niños y la era digital

Durante su discurso, Meghan enfatizó la protección de sus hijos Archie y Lili, reconociendo los peligros de la tecnología: “Sabemos que llegará el día en que estarán expuestos a las redes sociales, y queremos asegurarnos de que haya un mundo digital más seguro para todos los niños”. 

Por su parte, Harry habló de otra arista sobre el mismo tema, y prefirió destacar la importancia de educar y apoyar a las familias en la era digital y anunció que Parents’ Network colaborará con ParentsTogether para ampliar su impacto.

Activismo continuo y salud masculina

Además de su labor con Archewell, Harry participó en la presentación del informe del Movember Institute of Men’s Health, sobre la salud masculina y la terapia accesible. 

En su intervención, destacó su experiencia con veteranos de guerra y la urgencia de romper el estigma en torno a la salud mental.

Para nadie es nuevo el compromiso demostrado por Harry y Meghan con la salud mental infantil y familiar. En muchas de sus intervenciones, incluso en su vida personal, han reflejado un enfoque constante hacia el bienestar emocional.

