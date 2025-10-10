Harry y Meghan reciben el premio Humanitarios del Año en Nueva York

Los duques de Sussex reciben premio Humanitarios del Año por su trabajo con Archewell durante gala en Nueva York

La labor de Meghan y Harry a favor de la salud mental fue reconocida por Project Healthy Minds.

La ceremonia, celebrada el 9 de octubre en los Spring Studios de Tribeca, reunió a líderes culturales, artísticos y empresariales para promover la concienciación sobre la salud mental.

Harry y Meghan fueron homenajeados por su programa The Parents’ Network, parte de la Fundación Archewell, que conecta a padres y cuidadores con hijos afectados por los riesgos de las redes sociales.

Los duques asistieron elegantemente vestidos de negro, ella con un traje de chaqueta de Armani, y recibieron su galardón como colofón de la gala, tras el saludo de otras personalidades como Carson Daly y Lukas Graham.

Compromiso con los niños y la era digital

Príncipe Harry aclara reunión con Carlos III y rompe rumores de tensión familiar Leer más

Durante su discurso, Meghan enfatizó la protección de sus hijos Archie y Lili, reconociendo los peligros de la tecnología: “Sabemos que llegará el día en que estarán expuestos a las redes sociales, y queremos asegurarnos de que haya un mundo digital más seguro para todos los niños”.

Por su parte, Harry habló de otra arista sobre el mismo tema, y prefirió destacar la importancia de educar y apoyar a las familias en la era digital y anunció que Parents’ Network colaborará con ParentsTogether para ampliar su impacto.

Activismo continuo y salud masculina

Además de su labor con Archewell, Harry participó en la presentación del informe del Movember Institute of Men’s Health, sobre la salud masculina y la terapia accesible.

En su intervención, destacó su experiencia con veteranos de guerra y la urgencia de romper el estigma en torno a la salud mental.

Para nadie es nuevo el compromiso demostrado por Harry y Meghan con la salud mental infantil y familiar. En muchas de sus intervenciones, incluso en su vida personal, han reflejado un enfoque constante hacia el bienestar emocional.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!