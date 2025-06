Lilibet Diana, hija de Meghan y Harry, cumple 4 años lejos del foco mediático

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, la hija menor del príncipe Harry y Meghan Markle, ha cumplido cuatro años el 4 de junio, y lo ha hecho de la forma en que sus padres han elegido criarla: protegida del escrutinio público.

Desde su nacimiento en junio de 2021 en California, la pequeña ha aparecido en contadas ocasiones, y siempre de manera cuidadosa. Lilibet es la única nieta del rey Carlos III, nacida fuera del Reino Unido y la menos mediática de todos los Windsor.

Desde que la pareja se distanció de la familia real británica y se estableció en Estados Unidos, ha hecho de la privacidad una prioridad para sus hijos. Hasta ahora, la última imagen clara de Lilibet fue difundida en 2022, durante la celebración de su primer cumpleaños en Frogmore Cottage, donde su cabello pelirrojo acaparó todas las miradas.

Desde entonces, las pocas fotos publicadas la muestran de espaldas o con el rostro cubierto. Y eso crea un halo de misterio a su alrededor, sobre todo a los miles de seguidores de la pareja formada por Harry y Meghan.

Meghan y Harry: Imágenes inéditas y tiernos momentos familiares

Con motivo de su cumpleaños, Meghan y Harry compartieron en redes sociales nuevas instantáneas de su hija. En una primera publicación, en blanco y negro, aparece la duquesa de Sussex en alta mar abrazando a Lilibet mientras le cubre la cara, y una segunda imagen muestra a la pequeña justo después de nacer.

Horas más tarde, una segunda publicación, presuntamente firmada por Harry, añade: “El vínculo más dulce. La niña de papá y su aventurera favorita. ¡Feliz cumpleaños, Lili!”. Las imágenes muestran al príncipe con su hija recién nacida y en otra escena más reciente, ambos caminando de la mano en un entorno natural.

La semana anterior, Meghan también difundió un entrañable vídeo en Instagram, donde se las ve a ambas cosechando miel con trajes de apicultor. “Cosechando miel con mi pequeña miel. De tal palo, tal astilla”, escribió, añadiendo que incluso su hija llevaba sus mismos guantes. Estas escenas han permitido a los seguidores de la pareja vislumbrar brevemente la vida cotidiana de los Sussex en California.

Lilibet y el legado de sus raíces

Meghan Markle ha hablado en más de una ocasión sobre su deseo de educar a sus hijos, especialmente a Lilibet, en un ambiente que fomente la libertad, la confianza y el poder de la voz femenina.

En marzo de 2024, en una entrevista a People, expresó: “Espero que lo que hago forme parte de su legado”. Durante su gira por Colombia el verano pasado, también destacó: “A los tres años, Lilibet ha encontrado su voz y estamos muy orgullosos de eso”.

El nombre de la niña es en sí un tributo a sus raíces: Lilibet por la reina Isabel II, apodo usado por la familia real, y Diana por la madre del príncipe Harry. Esta mezcla de tradición y modernidad refleja el carácter del hogar que han construido en California.

El príncipe Harry, por su parte, reveló en el programa The Late Show with Stephen Colbert que sus hijos tienen rasgos marcados de la familia Spencer. “El gen pelirrojo es muy, muy fuerte”, comentó con humor, admitiendo que no esperaba que sus genes dominaran los de su esposa.

Mientras algunos miembros de la familia real británica se exponen en actos oficiales, Lilibet crece rodeada de naturaleza, con discreción, y bajo una crianza que prioriza el bienestar emocional sobre la tradición monárquica. A los cuatro años, es símbolo de una nueva generación de royals: más privada, más libre y, posiblemente, más feliz.

