El príncipe Harry confiesa su deseo de reconciliación con la familia real británica

Desde California, el príncipe Harry vuelve a ser noticia, no por su pasado en la monarquía británica, sino por abrir su corazón en una entrevista con la BBC. Con un tono sincero y reflexivo, el duque de Sussex habló de su deseo de reconstruir puentes con su familia, aunque admite que hoy no mantiene contacto con su padre, el rey Carlos III.

“Algunos miembros de mi familia no me van a perdonar haber escrito un libro y nunca me perdonarán por otras muchas cosas, pero me encantaría una reconciliación con mi familia. No tiene sentido seguir peleando más, la vida es preciosa”, confesó el príncipe.

Esta declaración llega en medio de tensiones aún vigentes con la corona británica y tras una batalla legal que Harry perdió este viernes 2 de mayo. El Tribunal de Apelación del Reino Unido rechazó su recurso contra el Ministerio del Interior, donde buscaba restaurar su nivel de seguridad policial durante sus visitas al país. Desde 2020, cuando se alejó oficialmente de sus deberes reales y se trasladó con su familia a Estados Unidos, esas medidas fueron modificadas por el comité RAVEC (Protección de la Realeza y Figuras Públicas).

El príncipe Harry de Gran Bretaña sale del Tribunal Superior en Londres, Reino Unido, el 09 de abril de 2025. EFE

El príncipe Harry revela su distancia con el rey Carlos III

Harry no se guardó nada. Sobre la relación con su padre, dijo: "No sé cuánto más tiempo de vida le queda a mi padre. Él no me habla por las cuestiones de seguridad". La salud del rey Carlos, quien enfrenta un cáncer del que poco se sabe, parece ser un motivo de preocupación para el príncipe.

En la entrevista, Harry fue claro: siente que su padre pudo haber hecho más para resolver el conflicto. "Mi padre tiene en sus manos mucho control y capacidad. En última instancia, todo este asunto podría haberse resuelto a través de él, no necesariamente interviniendo, sino haciéndose a un lado y dejando a los expertos que hicieran su trabajo", expresó.

El príncipe también dejó ver la frustración que le generó perder el caso en tribunales. Se mostró visiblemente decepcionado y afirmó: "En este momento no puedo imaginar un mundo en el que pueda traer a mi esposa e hijos de vuelta al Reino Unido", aunque reconoció que extraña su tierra natal.

¿Una reconciliación imposible? Las palabras del príncipe Harry

Este conflicto, que lleva años en desarrollo, no es solo un asunto familiar, sino también de seguridad. Harry recordó que él y su familia fueron blanco de amenazas de muerte por parte de Al Qaeda, y por eso asegura haberse sentido “forzado” a cortar lazos con la monarquía.

"Sería genial tener esa reconciliación. Si ellos no la quieren, es cosa suya", sentenció, dejando claro que la puerta sigue abierta… al menos por su parte.

