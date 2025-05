Lady Gaga en Río: show gratuito ante una multitud histórica en Copacabana

Luego de Coachella y México, ahora Lady Gaga se dispone a conquistar Brasil. La cantante y actriz regresa a Brasil con un espectáculo gratuito mañana sábado 3 de mayo en la playa de Copacabana, como parte de su gira 'Mayhem on the Beach', en lo que promete ser uno de los conciertos más multitudinarios de su carrera. Se espera que más de 1.5 millones de personas asistan al show, que también se transmitirá en vivo por televisión y plataformas digitales.

La cantante ya había adelantado su emoción en febrero, cuando anunció el evento en Instagram con estas palabras: “Es un gran honor que me hayan pedido cantar para Río, durante toda mi carrera, los fans de Brasil han sido parte del alma de los pequeños monstruos. He estado deseando venir a presentarme para ustedes durante años y me rompió el corazón tener que cancelar en su momento porque fui hospitalizada”.

El evento, que comenzará a las 21:45 y se extenderá hasta las 00:15 del domingo, forma parte de la iniciativa 'Todo Mundo no Rio', organizada por la productora Bonus Track en colaboración con el gobierno local.

Lady Gaga ha estado en Brasil anteriormente. Su primera visita fue en 2012 con la gira The Born This Way Ball, durante la cual ofreció conciertos en Río de Janeiro, San Pablo y Porto Alegre. En 2017, estaba programada para presentarse en el festival Rock in Rio, pero debió cancelar su actuación debido a problemas de salud relacionados con la fibromialgia.

El impacto del concierto ya se siente en el turismo local, con un aumento en la demanda de vuelos desde Argentina y un incremento significativo en las reservas de alojamiento en áreas como Copacabana e Ipanema.

Para quienes no puedan asistir en persona, el concierto será transmitido en vivo por TV Globo, Globoplay y Multishow, permitiendo que fanáticos de todo el mundo disfruten de este evento único.

Con este regreso, Gaga no solo cumple una promesa pendiente, sino que reafirma su vínculo con el público brasileño, con un show que será recordado por su magnitud y simbolismo.

La gira continua

Después de Brasil, Lady Gaga continuará su gira ‘The Mayhem Ball’ con fechas en Norteamérica y Europa. En Norteamérica, visitará ciudades como Las Vegas, Seattle, Nueva York, Miami, Toronto, y Chicago. Luego, se dirigirá a Europa, con conciertos en Londres, Mánchester, Estocolmo, Milán, Barcelona, Berlín, Ámsterdam, Amberes, Lyon y París. Estos conciertos promocionales son parte de la campaña para su octavo álbum de estudio ‘Mayhem’.

