Meghan Markle
Meghan Markle no solo es la duquesa de Sussex y esposa del príncipe Harry desde 2018, es actriz y activista conocida por su papel en 'Suits'.X: @bytesintruth

Meghan Markle: su llegada a la Semana de la Moda en París arrastra polémicas

La duquesa de Sussex vuelve a ser tendencia, un video desata críticas y su relación con Balenciaga reaviva la controversia

  • Verónica Cisneros

Meghan Markle ha generado una nueva controversia con una historia publicada en su cuenta de Instagram. La intención era compartir un video que documentara su paso por la Semana de la Moda de París (PFW), celebrada el pasado 6 de octubre.

Titulado informalmente "Behind the Scenes en PFW", el video mostraba su preparación para el desfile de Balenciaga. Sin embargo, llamó especialmente la atención un detalle: sus pies aparecían cerca de la puerta de la limusina durante un recorrido por el Túnel de Pont de l'Alma, lugar del trágico accidente de la princesa Diana en 1997.

Los comentarios no se hicieron esperar. Algunos críticos calificaron el gesto de "insensible", reavivando el debate sobre el respeto a la memoria de la entonces llamada Princesa del Pueblo.

Opiniones divididas: de la alabanza al repudio

La publicación ha generado un torbellino en redes y medios. En el Reino Unido, tabloides como The Sun y Daily Express lo calificaron de "error de cálculo masivo", con el experto en relaciones públicas Mark Borkowski declarando a The Daily Mail: "Es como pisotear la tumba de Diana. Meghan ha invocado su legado en el pasado, pero esto parece un descuido que socava cualquier sensibilidad".

El presentador Piers Morgan tuiteó: "Pies en el asiento, pasando por el túnel de Diana como si nada. ¿Dónde está el respeto?". 

Los memes y ediciones del video con imágenes de Diana también se viralizaron en Reddit, amplificando acusaciones de "narcisismo" y "falta de empatía".

Por otro lado, defensores de Markle, como el colectivo Sussex Squad, argumentan que se trata de un "accidente geográfico": el túnel es una ruta habitual en el centro de París

Un usuario incluso comentó: "¡Dejen de acosarla! Es solo un viaje al trabajo, no un complot". 

Duolingo, mencionado en el video, retuiteó el clip positivamente, enfocándose en el aprendizaje de idiomas y sumando 50.000 interacciones.

La relación con Balenciaga

Como si el video fuera poco, la relación de la duquesa con la marca Balenciaga también generó comentarios. 

Su asistencia al desfile reavivó un escándalo ocurrido en 2022, cuando la marca publicó anuncios con osos de peluche vestidos con atuendos BDSM, prendas que siguen una estética provocadora o fetichista.

En X, usuarios la apodaron "Duquesa de la hipocresía" y la acusaron de apoyar una "marca de pornografía infantil". Algunos señalaron su supuesta inconsistencia con los valores de protección infantil que promueve a través de Archewell, una organización fundada junto a su esposo, el príncipe Harry.

Como han explicado expertos en comunicación, si alguien comunica públicamente que está comprometido con causas éticas como la protección infantil, apoyarse públicamente en una marca que tuvo controversias, abre la puerta a críticas de hipocresía.

La opinión de Anna Wintour

Analistas como la editora de Vogue Anna Wintour, quien posó con Markle en el evento, ven el video como "un vistazo crudo al glamour", pero que podría reforzar la narrativa de "diva desconectada" en el Reino Unido, mientras fortalece su base en EE.UU.

