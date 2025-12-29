¿Quién era Edison Farinango, nuevo fallecido en el contexto del paro nacional 2025?

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) informó este 28 de diciembre de 2025 sobre el fallecimiento de Edison David Farinango Tontaquimba, quien permanecía internado tras resultar herido de gravedad en el contexto del paro nacional de 2025.

En octubre de 2025, Ecuador enfrentó 31 días de paro nacional, desencadenado por la decisión del Gobierno del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel. Marlon Vargas, presidente de la Conaie, lideró las movilizaciones, que se concentraron principalmente en la Sierra centro del país.

#ParoNacional2025 | 🕊 Edison David Farinango Tontaquimba, artesano y agricultor de Cotacachi, falleció tras dos meses de lucha por su vida luego de recibir varios impactos dentro del contexto del Paro Nacional 2025. Con su partida, ya son cuatro las víctimas mortales del uso… pic.twitter.com/oWqJEHBrKJ — INREDH (@inredh1) December 28, 2025

Un artesano y agricultor que sufrió impactos de proyectiles

De acuerdo con la La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Edison David Farinango Tontaquimba era un artesano y agricultor de Cotacachi. En el contexto del paro nacional, acota, fue herido por varios impactos de proyectiles en su cuerpo.

Tras ser herido, fue trasladado a una unidad médica, donde permaneció internado por los últimos dos meses. "Perdió la vida tras una larga lucha por sobrevivir a las graves heridas ocasionadas durante el paro nacional, producto de uso desproporcionado de la fuerza (...)", indicó la Conaie.

Farinango es la cuarta víctima en el contexto del paro nacional

Edison David Farinango Tontaquimba, según recordó la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), es el cuarto fallecido en el contexto del paro nacional de 2025, que enfrentó al movimiento indígena con el Gobierno de Daniel Noboa por 31 días.

La primera víctima fue Efraín Fuerez, comunero de la Sierra norte. Luego, la Conaie reportó la muerte de Rosa Elena Paqui, una mujer kichwa saraguro de 61 años; y de José Alberto Guamán Izama, un joven comunero kichwa de 30 años, agricultor y padre de dos hijos.

