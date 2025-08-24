Abogado de Xavier Jordán afirma que EE.UU. indaga el crimen de Fernando Villavicencio

Jordán, prófugo por el caso Metástasis, sostiene que no tiene relación con la autoría intelectual del asesianto

Richard Díaz, abogado de Xavier Jordán —prófugo de la justicia ecuatoriana por los casos Metástasis y corrupción en hospitales del IESS— aseguró que existe una investigación abierta en el Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, relacionada con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

“La única razón por la que existe una investigación en Estados Unidos, radicada en el Departamento de Justicia, en el Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, es porque el señor Fernando Villavicencio había sido, en su momento, un agente encubierto o informante confidencial de esa institución. De lo contrario, no se habría tomado la decisión de abrir una investigación en ese país”, afirmó Díaz,

Jordán está a punto de enfrentar cargos en Ecuador como presunto autor intelectual del crimen, junto con otras figuras como Daniel Salcedo, Ronny Aleaga y José Serrano. La Fiscalía convocó a una audiencia de formulación de cargos para el 26 de agosto de 2025, en el marco del caso denominado Magnicidio F.V.

El abogado de Jordán arremete contra Daniel Salcedo

El abogado Díaz calificó el proceso en Ecuador como una “fabricación” y acusó a Daniel Salcedo de emitir declaraciones falsas a cambio de beneficios judiciales. Salcedo, condenado por corrupción, rindió testimonio anticipado ante la Fiscalía, en el que implicó a Jordán en el asesinato.

Jordán, quien reside en Estados Unidos desde 2020, ha negado cualquier vínculo con el crimen. Dijo que en enero de 2024, se sometió voluntariamente a una prueba de polígrafo para demostrar que no tuvo participación en el hecho.

En cambio, la Fiscalía ecuatoriana sostiene que cuenta con elementos de convicción que justifican la formulación de cargos. Entre estos se encuentran los chats que forman parte del expediente del caso Metástasis, ya divulgados públicamente, en los que Xavier Jordán habría solicitado al narcotraficante Leandro Norero que se encargue de silenciar a Fernando Villavicencio. Según el contenido de esas conversaciones, Jordán consideraba que Villavicencio se había metido con su familia y había difundido una fotografía tomada en una piscina en Miami, donde aparecían él y otros procesados por corrupción, como Leonardo Cortázar (caso Emco) y Ronny Aleaga.

