Kaká publica una foto con su esposa y en redes le piden que no sea "tan perfecto"

El exfutbolista brasileño Kaká volvió a ser tendencia en redes sociales tras publicar en Instagram, esta semana, una fotografía junto a su actual esposa, Carol Batista Leite. La imagen, en la que ambos aparecen sonriendo y abrazados, desató una ola de reacciones en internet.

Los usuarios no dejaron pasar la oportunidad de recordar las palabras de Caroline Celico, exesposa de Kaká, quien en una entrevista en 2024 confesó que lo dejó porque “era demasiado perfecto para mí”. Ellos se divorciaron en diciembre del 2015.

"Necesitaba tener mucho valor, porque no tenía una razón para dejarlo. ¿Fui engañada? No fui. ¿Fui agredida? No fui. Nada malo estaba aconteciendo. Entonces, ¿por qué me quiero separar? ¿por qué no estaba feliz? (...) Yo no era feliz", manifestó Celico en una entrevista.

Aquella declaración se viralizó en su momento y quedó grabada en la memoria colectiva de sus seguidores. Desde entonces, cada aparición pública de Kaká con su actual esposa reaviva el debate en redes sobre su “perfección”.

Lo que parecía una publicación romántica más, terminó provocando comentarios inesperados, la mayoría jocosos. Entre las respuestas, muchos usuarios coincidieron en una frase que se repitió con humor: “Deja de ser tan perfecto”.

La reacción no solo fue por la apariencia de la pareja, sino por el historial del exjugador, que desde hace años proyecta una imagen de estabilidad, fe cristiana y vida familiar impecable.

Kaká y los comentarios por sus fotos con su esposa

El 27 de julio, Kaká publicó una foto con su esposa en Instagram, con la siguiente descripción: "El hombre que encuentra una esposa encuentra algo precioso y recibe el favor del Señor. Proverbios 18 : 22. @acarol.leite Mi bien precioso, regalo de Dios. Te amo".

Enseguida, las respuestas no tardaron en llegar. Sin ser malintencionados, los comentarios le sugerían "portarse mal" con su esposa. "Esta vez olvida el aniversario de bodas varias veces, deja la toalla mojada en la cama, usa sus champús, quéjate de que la comida estaba salada", escribió el usuario julioeeu.

"Deja los platos sucios" o "Deja la toalla mojada encima de la cama" eran algunas de las "sugerencias" que recibía Kaká por parte de sus seguidores en Instagram. A pesar del revuelo, el exBalón de Oro de 2007 no ha respondido a los comentarios.

