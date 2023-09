El Municipio de Guayaquil niega las acusasiones de Viteri sobre negligencia

La noche del pasado 3 de septiembre comenzaron a difundirse, a través de las redes sociales, videos e imágenes de fundas rojas en los exteriores del Centro de Bienestar Animal, el proyecto que fue creado por la entonces alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri; y que a, decir del primer edil Aquiles Álvarez, es hoy un programa fallido. Que en ellas había animales muertos, denunció Viteri en el audiovisual.... La Municipalidad negó la información, enviando otro comunicado en el que aclaró el escenario y volvió a denunciar lo que hizo público ya en su tercer informe la semana anterior: que faltó planificación en la administración anterior, que hubo hacinamiento, que faltó preparación y una visión especialista.

Rechazamos las malintencionadas e infundadas acusaciones que han sido difundidas en la noche de hoy con la finalidad de desprestigiar la gestión de la Dirección de Bienestar Animal. pic.twitter.com/BuPrgA7ZG4 — Muy Ilustre Municipio de Guayaquil (@alcaldiagye) September 4, 2023

A decir del video publicado poe la Municipalidad, dentro de las fundas -como fue mostrando a detalla- no había más que desperdicios infecciosos, jeringuillas, vendas y otros residuos hospitalarios.

En 100 días terminaron con 4 años de atención humanitaria, no solamente de la gente sino también de los animales que servían a la gente. Esto no es solo incompetencia, es crueldad. https://t.co/9mxk9SjvVp — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) September 4, 2023

"Es lamentable que personas políticas, mediante mentiras, pretendan desestabilizar el trabajo que hace la Dirección de Bienestar Animal del Municipio de Guayaquil. Conminamos a la exalcaldesa a presentar las pruebas correspondientes, y al mismo tiempo, le pedimos a la Fiscalía que inicie una investigación previa que determine responsabilidades ante noticias mal infundadas", indicó el comunicado; en el que invitó a la ciudadanía a no engañarse más por "quienes nunca supieron como administrar la ciudad".

La comunidad, sin embargo, se divide entre quienes creen aún las publicaciones hechas por Viteri y apuntan a que la administración anterior "más se la pasa peleando que resolviendo los problemas", como advierte el guayaquileño Nelson Jara; y entre quienes consideran que los señalamientos no tienen fundamento.

“Dicen que todo siempre lo hicieron bien, pero ni a los perros los cuidaban como se debía. No ven a los perros del Escuadrón Esparta, tanto los promocionaron y decían que harían, solo para que la siguiente administración los encuentre en mal estado físico. No sé realmente quien tenga la razón o si es verdad que tres cachorros se murieron de hambre como denunció el alcalde la semana anterior. Lo cierto es, es que hay que mejorar la dirección de inmediato. Este programa animalista es sinónimos de empatía. Urge darle atención, priorizarlo. Ya basta de estar peleando una autoridad con otro, eso a nosotros no nos importa”, reclama Karla Ordoñez, ciudadana.

