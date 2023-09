Fetug: “Alza de combustible, pandemia, inseguridad.... No damos más”

Sarmiento admite que si la transportación urbana deja de rodar, Guayaquil sería un caos. Hoy hace un llamado a las autoridades locales y provinciales a atender el tema de la inseguridad. Adelanta a EXPRESO sobre otro tema que les preocupa, el costo del pasaje. Dice que un estudio de la Fetug arroja que la tarifa debería ser de $ 0,53 y es por esto que pide a la ATM que formalice y presente sus propios estudios para tomar una decisión.

El pasado 26 de septiembre ocurrió un nuevo atentado en Guayaquil: un bus fue incendiado. Hechos similares se dieron en julio pasado, ataques también a buses, y la Fetug dijo entonces que analizaba suspender la transportación si no se daban las garantías en seguridad. Como lo ahora registrado, ¿lo hará?

Nosotros establecemos ante la ley que las cosas se den correctamente. Estamos inmersos en una inseguridad, no estamos hablando de que está en riesgo el parque automotor sino la vida de las personas. Es inaudito que estando 30 personas en un vehículo en su gestión de movilidad, 05:26 de la mañana, asalten la unidad y tiren botellas con combustible para quemarla. Haremos el pronunciamiento y lo presentaré a más tardar este viernes 29 de septiembre al gobernador del Guayas, a quien le hemos pedido meses atrás que tome cartas en el asunto; hemos dado a conocer puntos estratégicos donde más somos golpeados por el hampa. Y es que aparte de las estaciones, estamos a merced de estas bandas delincuenciales. También hemos pedido que se militarice Guayaquil de forma urgente, no solo por los que damos servicio sino por los que servimos. Hoy todo está peor... Si dejamos de dar el servicio sería un caos. Por responsabilidad social, en beneficio de toda una ciudad, no nos hemos paralizado, pero necesitamos atención.

Sobre el último hecho se presume que sea por ‘vacunas’. ¿Ha recibido alertas en el gremio por este motivo?

No conozco, no tengo acercamientos, no estoy al tanto, pero de que hay presencia de extorsión no solamente en el transporte público sino también en todos los negocios de Guayaquil y en las ciudades de mayor alteración por parte de los índices de inseguridad, lo hay. Estamos pasando los peores momentos que pueda vivir un país. Lamentablemente, el presidente del Ecuador le ha fallado a todos los ecuatorianos; he conversado con el señor presidente Guillermo Lasso, pero lo único que me queda es una decepción como ecuatoriano por no ajustarse a las medidas que contemplen seguridad para todos.

Y aquí en Guayaquil, ¿cómo evalúa la respuesta de autoridades? Mañana, la semana que viene, puede darse otro atentado.

Pedimos al señor alcalde Aquiles Álvarez que sea el nexo con el gobernador y el actual Gobierno para darnos la seguridad que merecemos, queremos trabajar y tener esa libertad de estar tranquilos. Vamos a presentar el descargo ante el gobernador, me parece inaudito que no se haya mantenido ese acercamiento que nos prometió cuando hizo ese lazo de conexión cuando el alcalde aún no estaba en funciones.

Precisamente sobre la nueva administración, en qué quedaron los diálogos en torno al pasaje. ¿Cuál es la raíz de esta situación?

Aquí hay dos problemas, primero sustentar un servicio; el tema económico que estamos viviendo la transportación pública urbana de cada una de las ciudades es caótica. Hemos prestado un servicio y mantenido por más de tres años y no tenemos nada a favor. En la anterior administración, de la abogada Cynthia Viteri, no tuvimos ese espacio para concretar junto con la autoridad soluciones al sistema de transporte. No es posible que con un incremento de combustible, con la situación de la pandemia, la inseguridad que vivimos, tengamos la obligación de cumplir con las personas que transportamos y mantener un servicio. Ya no damos más. Hay que trabajar en ver una tarifa que sustente el servicio. Desde mayo hasta la actualidad se ha dilatado el proceso. No hemos tenido más que una reunión con una mesa de trabajo y diálogo, pero ya hemos entregado toda la información que han requerido en innumerables ocasiones hacia la ATM. No podemos esperar más, deseamos que el gerente de la ATM formalice y presente los estudios que hayan realizado ellos, junto con los que hemos entregado nosotros, y se lo trate rápidamente en la próxima mesa cantonal.

¿Qué les ha dicho la ATM?

Solo que está trabajando y que todo está bien. Ya vamos cuatro meses y todo va bien, cuando todo va mal. Hay que asumir responsabilidades. La autoridad tiene que asumir su responsabilidad caso contrario lo asumiremos nosotros manteniendo un servicio, pero sustentando el mismo.

Previamente comentó que $ 0,53 sería la tarifa, ¿eso fue el resultado del estudio hecho por la Fetug?

Eso sale del estudio, nosotros pagamos a un profesional que puede sustentar ese estudio en cualquier lugar.

Por compromiso social no dejaremos sin transporte a los usuarios y crear así un caos en Guayaquil

Christian Sarmiento, presidente de la Fetug

Pero pasar de 30 a 50 centavos...

Sabemos la situación que se vive y no puede cambiarse de un momento a otro. Si quieren tener un servicio, con wifi, aire acondicionado, carros eléctricos, poco más que no tengan incidencia en el suelo, tiene que tener otro tipo de valor... La tecnología siempre tiene otro valor. Mi interés únicamente es mejorar una situación con respecto a la movilidad, por ello necesitamos la atención correcta de las autoridades.

