Christian Sarmiento: “Nos ponen como los malos de la película y no muestran el estudio”

La última vez que el gerente de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas, Christian Sarmiento, apareció en entrevista en EXPRESO fue en febrero pasado, cuando afirmaba que nadie le puede imponer mantener el servicio en horario normal, y antes de establecer una paralización de jornada parcial a propósito de la crisis devenida de la eliminación del subsidio del combustible, que el Gobierno ejecuta sin marcha atrás luego de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, firmado en la administración anterior. Cinco meses después, Sarmiento acepta un nuevo encuentro con este Diario, esta vez para evaluar el inicio de los diálogos e insistir en aquel tema que para la autoridad es casi ineludible a estas alturas, un ajuste a la tarifa del pasaje.

¿Por qué evadió a EXPRESO durante las últimas semanas?

Gracias por esperarme. Mantuvimos silencio, pero seguimos trabajando. Intentamos solo hacer conocer cada uno de los pasos caminados en torno al tema del acuerdo.

¿Y por qué decidió hablar ahora sí?

Lo vi necesario, por la insistencia y los malos rumores mal intencionados.

¿A qué rumores se refiere?

Pretenden que el transporte urbano se desestabilice. No tenemos capacidad para generar un servicio para jornada total. Y hoy hemos decidido, ante la apertura del Gobierno y los oídos sordos del Municipio, que ofreceremos servicio en jornada completa, pese al sacrificio que representa, pero solo mientras podamos.

¿Qué hicieron?

Una modificación operacional. En lugar de trabajar 30 días, algunas unidades laboran solo 22; pero esperamos que esto se solucione en un futuro inmediato. La situación se comienza a ser más crítica.

¿Por qué más crítica?

Hay alrededor de 330 unidades fuera de servicio, de un total de 2.600. Unos embargados, otros con daños mecánicos, llantas lisas... Para que tenga una idea, cambiarlas llega a costar hasta $ 1.400. Y no nos dan crédito porque saben cómo está la situación. Todos esos datos los vamos a presentar a la autoridad.

La primera semana de junio han empezado las mesas de diálogo con el Gobierno. ¿Qué avances ha habido?

Entendemos que el país no puede detener la eliminación del subsidio del combustible. Todos tenemos que poner el hombro. Lo haremos. Por ahora estamos entregando, con datos, un informe de la crisis del gremio, para que se verifique y se determine el galonaje necesario. Los GAD hacen oídos sordos hasta ahora.

El ministro de Transporte ha adelantado que la solución apunta a que se ajuste el pasaje desde los municipios. Guayaquil sigue en silencio y ha sido enfático en que no habrá ajuste. ¿Cuál es su postura?

Si no quieren alza, deben focalizar el subsidio para el transportista. A través de un estudio técnico realizado tienen la posibilidad de transparentar el valor real del pasaje, que sobrepasa los 45 centavos. Nos ponen como los malos de la película y no muestran el estudio. Hay que asumir los costos políticos.

¿Se refiere al estudio que ejecutó la asesora Paola Carvajal con la Autoridad de Tránsito y Movilidad de Guayaquil?

Sí. Ese estudio lo pidió Vicente Taiano cuando estuvo al frente de ATM. Ordenó un análisis técnico del alto costo operacional que demanda el servicio de transporte urbano. Todos los miembros de Fetug participamos. Llenamos de papeles, se los llevaron a las oficinas. No lo entregaron nunca, porque lo pagó la ATM.

EXPRESO solicitó a ambas entidades el estudio, pero no lo entregaron, porque supuestamente es de Carvajal. También lo pidió a ella. Tampoco entregó los datos porque dijo no saber qué valor tendría el diésel.

Se trabajaron diez semanas en ese estudio. Hay medios que no tocan el tema. Entiendo el motivo. Hay que ser perspicaz. Cada quien dice las cosas a su manera. Cómo puede ser que es un estudio de ella si aquí vinieron Taiano, Fernando Amador y ella, junto a dos personas más. Fue público. No hay que tapar el sol con un dedo, hay que decir la verdad. Asumir un costo político no significa fracasar, sino gestionar un cambio.

¿Por qué cree usted que ni la ATM, ni el Municipio ni Carvajal den los datos?

Por un costo político. Si la situación se transparenta, sabrá el mundo que el pasaje tiene que costar entre 46 y 48 centavos. Un valor que sabemos que no podemos exigir, pero sí es necesario que se transparente la situación real que se ha vivido por décadas.

Por décadas, también, se mantienen críticas. Compromisos no cumplidos de parte de ustedes en torno a la calidad del servicio. ¿Está consciente?

Hay que ser sinceros. No hemos tenido una coordinación adecuada. Ni como transportistas ni con las autoridades. Hemos trabajado en temas como adquisición de 1.100 unidades nuevas, censo de las unidades, adecuación interna de los vehículos, implementación de rampas, pinturas, letreros electrónicos... Y bueno, la aplicación Moovit, que implementó la ATM, pero que no se utiliza completamente por la inexistencia de paraderos.

Está bien enlistar los logros, pero ¿dónde están las deudas?

Nos falta ser más radicales en torno a la capacitación de los conductores. No hay cosa más loable que servir a otro ser humano. No estamos llevando cajas. Hay que trabajar en dar un mejor servicio en saludo, manejo, reducción de velocidad... No necesitamos rodar a más de 60 kilómetros.

¿Seguirá los diálogos, pero hasta cuándo y con qué expectativas de soluciones?

La solución es la revisión de la tarifa. Ojalá en dos semanas haya un panorama claro. El sector, si sigue así, no podrá sostener el servicio de transporte urbano.