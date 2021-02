Christian Sarmiento: “No me pueden imponer dar el servicio en horario normal”

Luz verde a la paz, por ahora. Los transportistas de Guayaquil frenan la protesta mientras avanzan los diálogos. Cristian Sarmiento, presidente de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas (Fetug), habla a EXPRESO sobre las condiciones, acuerdos, pedidos, avances y advertencias sobre los recientes acercamientos con las autoridades. Insiste en que no asumirán el alza del diésel y no se siente amenazado con las sanciones que asegura la Autoridad de Tránsito Municipal que impondrá si se ponen rebeldes los de su gremio.

¿Qué ha ocurrido las últimas horas con los diálogos?

La autoridad está al tanto de nuestra situación. Hay por delante mesas de trabajo, ejecución de un estudio de impacto sobre costos y operación y la búsqueda de alternativas a esta problemática. Mañana es 11, día en que se subirán otros centavos al galón. Queremos que lo recuerden.

¿Qué ocurrió con el recorte de horarios de recorrido previstos para protestar?

Quedan de lado por ahora, pero no los descartamos. Vamos a ver cómo avanzan los encuentros con la autoridad.

Vicente Taiano, gerente de la ATM, ha sido enfático. Habrá sanciones si vuelven a proponer una para parcial. ¿Qué dice a esa postura?

Esto está claro. Respetamos a la autoridad, pero no nos pueden quitar el derecho de hacer conocer la situación que tiene el transportista. Es un capital privado al servicio público. A mí no me pueden imponer dar el servicio en horario normal. No sin diálogo.

¿Entonces?

Tienen que entender que esta afectación del alza del precio del combustible tiene la crisis agudizada en el sector. Y eso que no incluimos allí el factor aforo. Estamos perdiendo la mitad de pasajeros al día.

¿Pero ha habido avances o no? ¿Qué cree?

Vemos autoridades dispuestas a hablar. Hubo una advertencia de que no puede volver a ocurrir lo del lunes (retirada temprana de los buses). Confiamos en que ellos están conscientes de que debemos seguir dando el servicio y que el transportista no tiene la obligación de asumir el costo del combustible.

¿Y ahora qué? ¿Ha impuesto plazos para lo ofrecido?

No. Yo no doy plazos. Sería imponer. Yo no impongo, la autoridad no me impone. Por ahora, asumiremos la pérdida. No nos han dado un dólar para aliviar la carga. Cada vez tenemos menos plata. Esperaremos con operatividad normal. Es mi compromiso.

Ahora que Taiano ha dicho que pasa sus quejas al Gobierno central, ¿qué dice el ministro de Transporte?

Se habla de una compensación de cero aranceles a la canasta básica de los transportistas. Los proveedores serán los beneficiados. No nosotros. Deben gestionar de forma inmediata una solución a los pasivos vencidos que tenemos.