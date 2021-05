Transporte público: Viteri espera el arreglo por parte del Gobierno

Tras 10 días de permanecer en silencio, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, finalmente se refirió a la problemática que existe con los buses en la ciudad.

Precisó que la liberación del precio del diésel lo hizo el gobierno del ahora expresidente Lenín Moreno y que ellos no intervendrán en ese tema hasta que el Gobierno actual lo resuelva. No se refirió al alza del pasaje, que es uno de los pedidos de los transportistas. “Cuando liberaron el diésel, el precio estaba bajo, los transportistas creyeron que con ese precio se iban a quedar y estaban satisfechos, pero no entendieron que al liberarlo está a condición de precios internacionales, es decir, va a subir. La falta de recursos para mantener la circulación de los transportistas es del Gobierno central . Ellos están conversando con el sector”, dijo, al hacer hincapié en que, como solución, ya dispusieron que los expresos escolares ofrezcan el servicio de transportación en la ciudad.

Son alrededor de mil buses (expresos escolares) que no estaban en circulación y que no tenían trabajo durante este tiempo de pandemia, dijo. "La ATM está controlando la cantidad de personas que van en ellas, pero repito, esto es problema del Gobierno central, no del local", señaló durante un evento público realizado este 31 de mayo.

"Nosotros no tenemos previsto para nada tratar este tema, hasta que el Gobierno central resuelva el precio del diésel", dijo. De lo contrario, la situación no mejorará, defendió, puesto que si vuelve a subir el combustible, el panorama será igual. "Ellos tendrán la respuesta, nosotros estamos a la espera...", argumentó.

Los transportistas, como ha venido publicando EXPRESO desde el pasado 11 de mayo, que el transporte público urbano optó por trabajar en horario reducido hasta que su situación mejore, solicitan que baje el precio del combustible o que se incremente el precio del pasaje, de 0.30 a 0.40 centavos.